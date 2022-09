Sommerspiele in München 1972 : Wie Mark Spitz zur olympischen Legende wurde

Ein Hinterhof in West Hollywood Anfang 1990. Ortstermin mit einem Mann, der achtzehn Jahre vorher in einem Hallenbad im Münchener Norden seinen Ausnahmestatus in der Geschichte der Olympischen Spiele dokumentiert hat. Die Location unter freiem Himmel hat der Fotograf ausgewählt, um im warmen kalifornischen Winter eine Galerie von Motiven zu schießen, die eine ziemlich unglaubliche Geschichte in ein attraktives Licht rücken sollen: das Comeback von Mark Spitz, dem hochdekorierten Schwimmer von einst.

Wer damals von ihm wissen wollte, weshalb er sich noch einmal ins Becken begeben hatte, um nach langer Pause im Alter von 40 Jahren dem ebenso langen Schatten einer ungewöhnlichen Biographie hinterherzuhechten, begab sich auf schwieriges Terrain.