Auf dem Mount Everest : „So ein Ziel kann süchtig machen“

Als erst dritter Deutscher erreicht David Göttler ohne Flaschensauerstoff den Gipfel des Mount Everest. Im Interview spricht er über den Rummel am Berg, die Illusionen, die Expeditionsanbieter versprechen und was ihn an Reinhold Messner stört.

Herr Göttler, wie schaut es aus auf dem Gipfel des Mount Everest?

Ziemlich gut. Ich hatte Glück mit dem Wetter. Es war fast kein Wind. Deshalb hatte ich auch nur dünne Handschuhe an. Es war fast surreal, dass außer mir in diesem Moment niemand auf dem Gipfel des Mount Everest war, der ja das Symbol für Überlaufenheit schlechthin ist. Was interessant war, waren die vielen Kommentare zu meinem Gipfelfoto, in denen kritisiert wurde, wie viel Müll dort oben liegen würde. Das ist kein Müll, das sind Gebetsfahnen. Im Himalaja werden sie auf Gipfeln oder anderen hohen Punkten angebracht wie die Gipfelkreuze in den Alpen.