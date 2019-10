World Series der MLB : Wie ein Finale den amerikanischen Baseball entzweit

Die Washington Nationals treten überraschend in der Baseball-World-Series an und führen sogar. Die meisten Fans stehen dabei auf der Seite des Außenseiters. Und hinter den Kulissen gibt es ausgedehnte Streitigkeiten.

Ehe die lange Reise durch eine Saison mit einem Pensum von mehr als 160 Spielen und sieben Monaten beginnt, kommen die besten Baseball-Profis Amerikas jedes Jahr im Februar zu einem lockeren Aufgalopp zusammen. Das Ziel: der frühlingswarme Süden, wo sich die Spieler aus den insgesamt 30 Klubs der Major League in zwei Bundesstaaten einfinden. Die eine Hälfte bezieht ihre Trainingslager in Florida, die andere fliegt nach Arizona. Die Saisonvorbereitung gehört zu den Eigenheiten einer traditionsbewussten Sportart, mit der sich so etwas wie Bodenständigkeit zelebrieren lässt. Man spielt in kleinen Stadien, wohnt in kleinen Hotels und verkauft Eintrittskarten an Fans für kleines Geld.

Die Genügsamkeit hat allerdings Grenzen. So gibt es nur zwei Mannschaften – die Houston Astros und die Washington Nationals – die sich während des Spring Trainings eine Anlage brüderlich teilen. Ihr Domizil befindet sich in West Palm Beach an der Ostküste Floridas. Den Rest des Jahres kommen sich die beiden Teams nicht in die Quere. Denn seit 2013 sind die Astros Teil der American League, während der Klub aus der Hauptstadt in der National League zuhause ist. Es sei denn, sie setzten sich in den Playoffs durch und stehen sich dann als Repräsentanten ihrer Ligen bei sehr viel kühleren Temperaturen im Saisonfinale gegenüber. In einer Best-of-Seven-Serie, die mit dem anmaßenden Titel „World Series“ daherkommt.