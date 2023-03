Hat viel vor in der neuen MLB-Saison: der deutsche Baseballprofi Max Kepler Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das Duell hat die Dramatik eines Elfmeters und lebt von derselben Ausgangslage: Zwei Spieler, die sich unmittelbar gegenüberstehen. Der eine mit dem Ball, den er in ein rechteckiges Zielfenster katapultieren muss. Und der andere, knapp zwanzig Meter entfernt, der genau das zu verhindern versucht.

Der Vergleich hat allerdings Grenzen. Nicht nur, weil der handtellergroße Lederklops geworfen und nicht getreten wird. Und der Gegner, der ihn zu treffen versucht, einen Holzknüppel in der Hand hat. Vielmehr, weil diese Konfrontation in einem Baseballspiel normale Routine ist. Ein Ritual, das sich bisweilen hundertmal pro Spiel ereignet und auch keinen unmittelbaren Einfluss auf die Wertung der Begegnung hat. Und das sich traditionell zäh in die Länge zieht, unterbrochen von dem nervösen Habitus der Spieler, die immer wieder am eigenen Trikot herumzupfen, probeweise die Keule schwingen, sich in die behandschuhten Hände spucken oder den Ballschutz in der ausgebeulten Hose geraderücken.

Zwei Stunden „dead time“

Auf eines hatte das allerdings schon immer eine erhebliche Auswirkung: auf die Länge eines Spiels. Der Rekord in der obersten Liga liegt seit dem 8. Mai 1984 bei acht Stunden und sechs Minuten und wurde von den Chicago White Sox und den Milwaukee Brewers aufgestellt, die kurz nach Mitternacht ihre Flutlicht-Partie beim Stand von 3:3 unterbrachen und erst am nächsten Tag mit einem Home Run im 25. Inning mit einem 7:6 für Chicago zu Ende brachten.

Im Schnitt dauerten die Begegnungen zwischen den 29 amerikanischen und dem einen kanadischen Team in der Major League Baseball (MLB) zuletzt etwas mehr als drei Stunden. Mit einem Anteil von knapp zwei Stunden, die man in Amerika „dead time” nennt – die Phasen, in denen rein gar nichts Spielrelevantes passiert. Diese Kennziffer war seit hundert Jahren beharrlich und wie von unsichtbarer Hand gewachsen, was von Verantwortlichen der Liga ebenso lange beklagt wurde.

Doch erst ab dieser Saison, die an diesem Donnerstag (19.05 Uhr MEZ) mit einem vollen Programm aus fünfzehn Begegnungen beginnt, wird es eine wirkungsvolle Gegenmaßnahme geben. Die Revolution hat einen Namen: Es ist die „Pitch Clock”, eine Stoppuhr, die das ständige Hin und Her zwischen Pitchern und Battern gezielt einem konstanten Zeitdruck ausliefert. Der Mann mit dem Ball hat nun je nach Ausgangslage nur noch fünfzehn bis zwanzig Sekunden Zeit, um ihn zu werfen. Der Gegner am Schlag muss bis dahin in Stellung gegangen sein. Regelverstöße werden bestraft.

Ein erster Test hatte in den unteren Spielklassen im vergangenen Jahr ein deutliches Signal gesetzt. Die Gesamtdauer von Spielen ging im Schnitt um 25 Minuten zurück. Die Begegnungen im jüngsten Spring Training in Florida und Arizona, wo sich die MLB-Teams traditionell auf die neue Saison vorbereiten, demonstrierten den gleichen Effekt. Gewöhnungsbedürftig nicht nur für Spieler und Schiedsrichter, sondern auch für die Anhänger, die sich bei ihrem Stadionbesuch gerne einem Gefühl der Zeitvergessenheit hingeben.

Das schleppende Geschehen ist sicherlich einer der Gründe, weshalb andere, dynamischere Sportarten im Fernsehzeitalter Baseball langsam aber sicher den einstigen Rang als klarer Nummer eins abgelaufen haben. Jüngere Amerikaner interessieren sich nicht mehr so wie früher für die generationenübergreifende und in Büchern und Hollywood-Filmen glorifizierte Aura des Spiels und seinen schläfrigen Rhythmus. Zumal immer mehr Spitzenprofis aus dem Ausland kommen, wie aus der Dominikanischen Republik oder aus Japan, wo Baseball ebenfalls Volkssport ist. So reifte in den oberen Etagen der Liga im Laufe der vergangenen Jahre das Bedürfnis nach Handlungsbedarf.

Tatsächlich geht es der Major League wirtschaftlich nicht schlecht. „Die gerade zu Ende gegangene World Baseball Classic war ein voller Erfolg”, so die Einschätzung der New York Times. „MLB hat 2022 Rekordeinnahmen von fast elf Milliarden Dollar erzielt. Keine andere Sportart kommt auch nur annähernd an das Veranstaltungsvolumen von Baseball heran – 81 Heimspiele für jeden der 30 Klubs, mit einem Schnitt von 26.566 Fans pro Spiel, weit mehr als die Kapazität jeder NBA- oder NHL-Arena“.

Jedoch liegen die Besucherzahlen von 2022 fast 19 Prozent unter denen von 2007. Gabe Kapler, Cheftrainer der San Francisco Giants, kann der Uhr als Innovation einiges abgewinnen: „Das bedeutet für unsereins, dass wir uns nicht mehr so unmittelbar in die strategischen Aspekte des Spiels einschalten können“, sagte er. „Das müssen jetzt die Spieler übernehmen.“ Ganz so wie in den uralten Zeiten.