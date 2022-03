Amerikanische Baseballliga : Droht der MLB die Bedeutungslosigkeit?

Die Verhältnisse im amerikanischen Profi-Baseball hat kaum jemand so griffig auf den Punkt gebracht wie Brad Pitt in dem für zahllose Oscars nominierten Kinofilm „Moneyball“. Die Aussage betraf den verzerrten wirtschaftlichen Wettbewerb. „Das Problem, das wir zu lösen versuchen“, erklärte der Hollywood-Schauspieler, der damals die Gedankenwelt von Billy Beane auf die Leinwand brachte, dem langjährigen Chefmanager der Oakland A’s: „Es gibt reiche Teams, und es gibt arme Teams. Dann sind da knapp 15 Meter Mist, und dann kommen wir. Es ist ein unfaires Spiel.“

Der Film kam 2011 in die Kinos. Und theoretisch sollten sich die Verhältnisse seitdem gebessert haben, denn die wohlhabenden Klubs liefern mittlerweile einen erheblichen Teil ihrer Erlöse im Rahmen eines Finanzausgleichs bei den darbenden Konkurrenten ab. Zwischen 2010 und 2020 verdreifachte sich denn auch der durchschnittliche Marktwert der 30 Teams auf 1,5 Milliarden Dollar. Eine Entwicklung, die dafür sorgte, dass selbst eine so erfolglose Mannschaft wie die Miami Marlins 2017 für stattliche 1,2 Milliarden Dollar einen Käufer fand.

Trotzdem existiert weiterhin eine erhebliche Schieflage. Und zwar bei den Spielergehältern. In der kommenden Saison geben etwa die New York Mets 249 Millionen Dollar für ihren Kader aus. Im Kontrast dazu: Teams wie die Baltimore Orioles und die Pittsburgh Pirates, die keine 40 Millionen Dollar zahlen. Aber weil es keinen Abstieg gibt, haben schlechte Resultate keine nachhaltigen Konsequenzen.

Zähe Gespräche zwischen Verband und den Spielern

Für die Gemengelage machen die Verantwortlichen von Major League Baseball hauptsächlich eine Gruppe verantwortlich: die knapp 1000 Profi-Spieler und ihre Gewerkschaft. Um diese Deutung der Dinge deutlich nach außen zu kommunizieren, sperrten sie die Aktiven Anfang Dezember kurzerhand aus. In Tarifverhandlungen ging es um Streitpunkte wie die Aufstockung der Play-offs, die Höhe der Mindestgehälter und um einen umgemodelten Verteilungsschlüssel aller Einnahmen. Die Gespräche zogen sich hin, ehe man sich am Donnerstag einigte. So werden die Trainingslager zwar am Donnerstag mit ein paar Tagen Verspätung beginnen. Aber die neue Saison kann am 7. April losgehen und ohne Spielabsagen durchgezogen werden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Einigung produziert keine radikale Lösung für die wirtschaftlichen Sorgen. Die nachhaltigste Neuerung betrifft das Spiel selbst: eine Regeländerung für die eine Hälfte der 30 Klubs, die in der National League gegeneinander antreten. Dort kam bisher jeder Pitcher in der Rotation aller Spieler einer Mannschaft – wie schon seit Urzeiten turnusmäßig – ebenfalls am Schlag zum Einsatz. Eine Sitte, die man in der American League, in der die andere Hälfte der Teams spielt, in den Siebzigerjahren abgeschafft hatte, um den Ballwurf-Spezialisten mit Hilfe eines Schlag-Spezialisten zu entlasten, dem sogenannten „Designated Hitter“.

Die unterschiedliche Praxis führte seitdem zu kuriosen Konstellationen in Begegnungen von Vertretern beider Ligen – etwa in der Endspielserie, genannt „World Series“. Die Änderung hatte die National League mit Beginn der Covid-Pandemie bereits ihren Teams verordnet. Sie wurde nun durch den Tarifvertrag endgültig ratifiziert.

Weitere Neuerungen: eine Play-off-Runde mit zwölf statt bisher zehn Mannschaften. Eine leichte Anhebung des Mindestgehalts, wovon vor allem junge Profis profitieren. Und eine Steigerung der Luxussteuersätze für Klubs, die über dem von der Liga festgelegten maximalen Gehaltsvolumen liegen. Ein Mechanismus, der für eine Leistungsparität zwischen reichen und armen Teams sorgen soll. Tatsächlich hat in den Vereinigten Staaten keine andere Liga eine derart ausgeglichene sportliche Bilanz wie Major League Baseball: In den letzten zwei Jahrzehnten wurden insgesamt fünfzehn unterschiedliche Klubs wenigstens einmal Meister.

Die Spiele dauern zu lange, die Fans sind zu alt

Die Sportart, einst unumstritten die Nummer eins in der amerikanischen Publikumsgunst, hat diese Position schon vor einer Weile an die National Football League abgegeben. Und sie behauptet mit ihrem Einnahmevolumen von rund 10 Milliarden Dollar pro Jahr ihren zweiten Rang in der Tabelle vor der National Basketball Association (8,8 Milliarden Dollar) nur, weil sie beinahe doppelt so viele Spiele austrägt. Jeder Klub kommt auf ein Mindestpensum von 162 Begegnungen.

Seit Jahren mahnen Kritiker, dass die Liga langsam, aber sicher in die Bedeutungslosigkeit driftet, weil das Spiel in einer Zeit mit anderen Zuschauergewohnheiten zum Anachronismus geworden ist. Es gibt keine feste Spielzeit. So ziehen sich Begegnungen oft über drei Stunden hin. Ein weiterer Indikator für den Trend: das Durchschnittsalter der Fans. Die Anhänger von Major-League-Baseball-Teams sind 57 Jahre alt, während die anderen großen Ligen ein sehr viel jüngeres Publikum anlocken: Die Zahl für die NBA liegt bei 42.

Mehr zum Thema 1/

Wofür das Online-Magazin „Front Office Sports“ vor allem einen Grund ausgemacht hat: die fehlende emotionale Intensität der Aktiven auf dem Platz. Während die NBA Spieler feiert, deren Kunststücke und Showeinlagen die Zuschauer mitreißen, werden Baseball-Profis dazu angehalten, möglichst stoisch aufzutreten. Das beste Beispiel: Der 23-jährige Fernando Tatis Jr. von den San Diego Padres, einer der mit mehr als 20 Millionen Dollar pro Saison bestens dotierten Nachwuchsstars, wurde vor einer Weile zu einer Entschuldigung genötigt. Er hatte gegen Ende eines Spiels bei einer klaren Führung von 10:3 seiner Mannschaft gegen die Texas Rangers noch einen Grand Slam Home-Run produziert. So etwas gilt im Profi-Baseball als Verstoß gegen die Etikette. Und Gegner betrachten solche Einlagen als Demütigung.