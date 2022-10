Major League Baseball : Aaron Judge bricht 61 Jahre alten Rekord

Kein Spieler der New York Yankees hat jemals mehr Homeruns geschafft: Nach seinem Rekordschlag feiern sogar die Anhänger des Gegners Aaron Judge. Dennoch ist dessen Zukunft in New York ungewiss.

Baseballspieler Aaron Judge hat in der Major League Baseball (MLB) seinen 62. Homerun der Saison geschlagen und damit einen 61 Jahre alten Rekord gebrochen. Der Profi der New York Yankees ließ dadurch Klublegende Roger Maris hinter sich, der die Bestmarke für die American League im Jahr 1961 aufgestellt hatte.

Judge, der in der Vorwoche mit Maris gleichgezogen war, gelang der entscheidende Schlag am Dienstag (Ortszeit) im ersten Inning des Spiels bei den Texas Rangers (5:4). Zuvor war der 30-Jährige in vier Partien für den Rekordmeister leer ausgegangen.

„Es ist eine große Erleichterung“, sagte Judge, der im Stadion mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Nach dem Schlag fing ein Anhänger den Ball auf der Tribüne, das Stück hat einen geschätzten Wert von zwei Millionen Dollar. Judge denkt darüber nach, ihn sich zu besorgen: „Es wäre großartig gewesen, ihn zurückzubekommen, aber das ist ein Souvenir für einen Fan. Mal sehen, was passiert.“ Bei seinem 61. Homerun, bei dem er mit Maris gleichzog, konnte er sich den Ball noch sichern.

Er sorgte persönlich dafür, dass der Ball in der Familie blieb. In der Kabine übergab ihn Judge nach dem Spiel seiner Mutter Patty, die ihn als Baby adoptiert hatte. „Sie hat mich durch alles begleitet“, sagte er – von der Little League im Kindesalter bis zur Major League, in der der 30-Jährige mittlerweile für Aufsehen sorgt.

Seit fünf Jahren jagt Judge Rekorde in der MLB – und weckt nicht nur wegen seiner Rückennummer 99 Vergleiche mit der Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Schon als Debütant in seiner ersten Saison stellte er 2017 mehrere Bestmarken auf.

Mit seinen 62 Homeruns ist er aber noch nicht an der Spitze der Liga. Drei Spieler haben in einer MLB-Saison mehr Homeruns geschlagen: Barry Bonds, Mark McGwire und Sammy Sosa – allen wurde vorgeworfen, Steroide benutzt zu haben. Deshalb feierte Roger Maris Jr., Sohn des bisherigen Rekordhalters, Judge bei Twitter als den „sauberen Homerun-König“. Die offizielle MLB-Bestmarke hält Bonds (73).

Ob Judge er das Gesicht der New York Yankees bleibt, ist offen: Vor der Saison lehnte er einen Vertrag ab, der ihm Einnahmen über 213,5-Millionen-Dollar (213,8 Millionen Euro) beschert hätte, weil er im kommenden Winter als vertragsloser Spieler seinen Arbeitgeber frei wählen darf. Das Wettbieten dürfte ihm einen noch größeren Zahltag bescheren.