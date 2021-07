UFC-Star Conor McGregor : Millionen für einen obszönen Schreihals

Was den Marktwert eines Athleten wirklich rechtfertigt, darüber mag man lange streiten. Ein Blick auf eine Liste der amerikanischen Zeitschrift Forbes verrät allerdings, wer 2021 am meisten verdient hat. Eines vorab: Das hat nicht immer direkt etwas mit Erfolg auf dem Spielfeld zu tun, sondern hängt häufig von der Popularität des Sportlers ab. Zwar findet man in der Auflistung die üblichen Verdächtigen wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder LeBron James. Mit insgesamt 180 Millionen Dollar an Einnahmen werden sie aber alle von einem Mann überschattet, dessen sportliche Leistung seit Jahren nachlässt: Conor McGregor.

Was überrascht, denn McGregor ist weder Fußballprofi, noch ein Basketballstar, sondern ein Mixed-Martials-Artist. Die gemischten Kampfkünste oder auch Mixed Martial Arts (MMA) genannt, sind eine hybride Kampfsportart, die Techniken aus dem Standkampf wie Boxen oder Kickboxen, mit Bodentechniken aus Judo, Ringen oder Jiu Jitsu verbindet. Die Ultimate Fighting Championchip (UFC) ist dabei der größte Veranstalter für Kämpfe dieser Art.