Mit Corona infizierte Athleten : Die Illusion einer Blase

Das Ischgl der Leichtathletik in Torun. Ein Gefühl von Russisch Roulette beim Fechten in Budapest. Nach positiven Corona-Fällen bei Sport-Events steht das Konzept für Olympia in Frage.

Ischgl der Leichtathletik nennt der Sportinformationsdienst die Hallen-Europameisterschaft von Torun, bei der sich am ersten März-Wochenende mindestens fünfzig von 730 Sportlerinnen und Sportler mit dem Corona-Virus infizierten. Sieben von ihnen gehören der deutschen Nationalmannschaft an. Die italienische Auswahl meldet fünfzehn Covid-Fälle, die britische zehn, die niederländische acht. Alle Betroffenen reisten nach negativen Tests aus Polen in ihre Heimat.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Das Ischgl des Fechtens hat, wenn man bei dem Wort bleiben will, am vergangenen Wochenende in Budapest stattgefunden. Knapp 400 Säbelfechterinnen und -fechter traten dort an, gut dreißig haben sich angesteckt. Ein Gefühl von Russisch Roulette hatte Max Hartung, den Vorsitzenden von Athleten Deutschland und einer der Teilnehmer, dort beschlichen, wie er im Interview mit dieser Zeitung sagte. Negativ getestet reiste er am Montag ab. Seit Mittwoch ist er, weil Erstkontakt, in Quarantäne.