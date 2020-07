Missbrauchsvorwürfe im Turnen : Ein Klima der Angst

Es begann Ende Juni mit einem allgemeinen Statement von Becky Downie, 28 Jahre alt, zweimalige Olympiateilnehmerin für Großbritannien und aktuell Weltmeisterschaftszweite am Stufenbarren. Darin heißt es: „Wir unterstützen all jene, die Missbrauch erfahren haben, und verurteilen eine Kultur, die das Wohlbefinden und die Gesundheit nicht an vorderste Stelle gesetzt und so Nassars Taten ermöglicht hat.“ Das war drei Tage nachdem die Dokumentation „Athlete A“ veröffentlicht worden war, in der die Verbrechen des amerikanischen Teamarztes Larry Nassar und das komplette Versagen des Verbandes USA Gymnastics rekonstruiert werden.

Eine Woche darauf: „Immer, wenn sie mich angefasst hat und ich dann einen blauen Fleck hatte, hat sie gesagt: ‚Du bekommst einfach so schnell blaue Flecken!‘ Das ist eine Form der Normalisierung einer Kultur von körperlichem Missbrauch“, so Catherine Lyons, ehemalige Junioren-Europameisterin über ihre Trainerin gegenüber dem Fernsehsender itv. Als Zehnjährige habe man ihr Essen vorenthalten und sie in eine Abstellkammer gesperrt, wenn sie im Training geweint habe. Lyons beendete ihre Karriere 2016, als Fünfzehnjährige.