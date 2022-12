Karriereende mit 19 Jahren : „Welchen Preis ist man bereit zu zahlen?“

Die ganz große Bühne hätte Lisa Zimmermann gerne betreten. Bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften ihr Können zu zeigen, das war stets der Traum der Kunstturnerin aus dem südhessischen Roßdorf. Doch obwohl ihr die Trainer das Potential dafür bescheinigten und die deutsche Boden-Meisterin von 2021 diesen hohen Zielen schon sehr nahe gerückt war, hat sie nun, mit gerade einmal 19 Jahren, ihr Karriereende bekannt gegeben. Leicht sei ihr die Entscheidung nicht gefallen, sagt Zimmermann. „Ich wäre supergerne bei Olympischen Spielen dabei gewesen.“ Aber sie habe gemerkt, dass ihr der Weg dahin nicht guttue. „Da stellt sich die Frage, welchen Preis zu bezahlen man bereit ist, um dorthin zu kommen.“

Eigentlich hatte Lisa Zimmermann 2022 richtig durchstarten wollen. Nach ihrem Abitur im Frühjahr plante sie den Eintritt in die Bundeswehr, um sich ganz auf ihren Sport zu konzentrieren. Zimmermann galt als eine der Athletinnen, denen man zutraute, in die Fußstapfen der aktuellen Topturnerinnen wie Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz oder der Weltmeisterschaftszweiten am Schwebebalken, Pauline Schäfer, zu treten.

2017 war sie von ihrem damaligen Trainingsort Frankfurt ins Leistungszentrum Chemnitz gewechselt, weil sie für sich nach einem Umbruch beim Hessischen Turnverband keine Erfolg versprechenden Bedingungen in der Heimat mehr sah. In Sachsen ließen sich Schule und Sport optimal verbinden, und so stieg die mehrmalige Landesmeisterin weiter in die nationale Spitze auf. Bei den Europameisterschaften 2019 in Stettin erreichte die Debütantin auf Anhieb das Mehrkampffinale, vor allem am Balken beeindruckte sie mit starken Leistungen. Doch je mehr sie sich in der Elite etablierte, desto mehr verflog die Unbeschwertheit, und Zimmermann machte sich selbst zu viel Druck. „Ich will immer überall so gut wie möglich sein, in der Schule ebenso wie im Sport, und es allen recht machen“, sagt sie.

Die besten Freundinnen hörten auf

Seit Beginn der Pandemie geriet die Athletin zunehmend in mentale Krisen. Erst die lange Wettkampfpause, die die Leidenschaft infrage stellte. Dann Ende 2020 die Affäre um ihre damalige Trainerin Gabriele Frehse, die nach Missbrauchsvorwürfen suspendiert wurde. „Ich selbst konnte immer mit ihr reden“, sagt Zimmermann, „und sie hat mich immer unterstützt.“ Doch im Nachhinein sei ihr bewusst geworden, „dass nicht alles gut gelaufen ist.“ Sie wolle dem nicht die Schuld an ihren Problemen geben, „aber es hat auf jeden Fall mit hineingespielt.“ Sie habe die Konflikte anderer Turnerinnen mit Frehse mitbekommen und nicht gewusst, wie sie sich verhalten sollte. „Ich habe mich ja mit allen gut verstanden und deshalb versucht, mich rauszuhalten.“

In solchen schwierigen Situationen vermisste Zimmermann zusehends ihre „wichtigsten Bezugspersonen“. Die besten Freundinnen hörten nach und nach mit dem Turnen auf. „Es haben sich immer alle gut um mich gekümmert“, betont sie. Dennoch habe es ihr in der Halle nicht mehr so viel Spaß gemacht. Um das zu ändern, wechselte Zimmermann Anfang 2022 zu Schäfers Coach Kay-Uwe Temme. Der Trainer vermittelte ihr wieder ein besseres Gefühl und eine andere Haltung dem Spitzensport gegenüber. „Ich habe vorher immer versucht, zu hundert Prozent Sportlerin zu sein.“ Dafür verzichtete Zimmermann auf vieles, was für andere Jugendliche selbstverständlich ist. Temme habe ihr erklärt, dass der Sport wichtig sei, man aber nicht alles andere dafür vernachlässigen dürfe. Ansonsten sei vorprogrammiert, dass die Lust verloren gehe.

„Ich habe das nie hinterfragt“

Auch bei der Trainingsplanung entschied sie mit. „Ich denke, da hat sich im deutschen Turnen insgesamt einiges geändert.“ Es sei auch wichtig, den Jüngeren zu vermitteln, dass sie auf ihren Körper hören und es sagen, wenn sie merken, dass sie einer anstehenden Belastung gerade nicht gewachsen sind. „Für mich war es immer selbstverständlich, mich an Regeln und Vorgaben zu halten, und ich habe das nie hinterfragt“, sagt Zimmermann. Rückblickend habe es ihr aber gefehlt, ab und an „zurückzutreten“ und zu schauen, ob das Geplante gerade das Richtige für sie sei oder nicht.

Trotz der neuen positiven Erfahrung legte Zimmermann im Sommer zum wiederholten Male eine Pause für die mentale Gesundheit ein und kam vor wenigen Wochen zum Schluss, dass es besser für sie wäre, sich aus dem Leistungssport zu verabschieden. Sie lebt wieder bei ihren Eltern in Roßdorf und will in Frankfurt Jura studieren.

Auf ihre Laufbahn an den Geräten schaut Zimmermann trotz allem positiv zurück: „Ich habe viel erlebt und tolle Erfahrungen gemacht.“ Manchmal frage sie sich, ob sie am gleichen Punkt stehen würde, wenn etwas anders gelaufen wäre. Aber wenn sie noch einmal von vorne anfangen könnte, „würde ich den gleichen Weg wieder gehen“.