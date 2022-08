Wegen Vergewaltigung angeklagt : Buffalo Bills entlassen Jungprofi Matt Araiza

Aktualisiert am

Footballprofi Matt Araiza Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Buffalo Bills aus der amerikanischen National Football League (NFL) haben auf die Anklage gegen ihren Profi Matt Araiza reagiert und den 22-Jährigen entlassen. Araiza wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober mit zwei anderen Männern eine 17-Jährige bei einer Party der Universität von San Diego vergewaltigt zu haben. Alle drei sind wegen Vergewaltigung, geschlechtsspezifischer Gewalt und Freiheitsberaubung angeklagt.

„Das ist größer als Football“, sagte Bills-Manager Brandon Beane. „Lasst uns einen Schritt zurücktreten und ihn [Araiza, d. Red.] sich um die Sache kümmern. Das hielten wir für das Wichtigste". Wie Beane angab, habe man Araiza am Samstagnachmittag über die Trennung informiert. Dieser habe verständnisvoll reagiert.

Araiza, der erst im diesjährigen Draft der besten College-Spieler von den Buffalo Bills ausgewählt worden war, bestreitet die Vorwürfe. „Die Fakten des Vorfalls sind nicht so, wie sie in der Anklage oder in der Presse beschrieben werden“, ließ der Profi mitteilen. Und weiter: „Ich freue mich darauf, den Sachverhalt schnell richtig zu stellen“.