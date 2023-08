Elf Monate ist es her, da erlebte Mathieu van der Poel seine schwärzeste Stunde als Radprofi. Bei der Straßen-Weltmeisterschaft in Wollongong in Australien geriet er am Abend vor dem Start des Rennens mit einigen Mädchen in Streit, die vor seinem Hotelzimmer lärmten und ihn um den Schlaf brachten. Es gab einen Disput, womöglich auch Handgreiflichkeiten, jedenfalls verbrachte van der Poel die halbe Nacht auf einer Polizeiwache.

Der Traum vom WM-Titel war für ihn damit erledigt, er ging noch an den Start, stieg aber schon bald wieder vom Rad. Dabei fühlte er sich doch so gut in Form, er hätte gewinnen können, davon war er überzeugt. Sein Traum vom Regenbogentrikot verwandelte sich in einen Albtraum. Daran, sagte er am Sonntag, nachdem er sich mit einjähriger Verspätung in Glasgow den lange ersehnten WM-Titel geholt hatte, habe er als Erstes gedacht, als er allein ins Ziel fuhr. „Was für eine schöne Rache für das, was ich in Australien im letzten Jahr erlebt habe“, sagte er, ehe ihm die Tränen kamen. „Ich wollte dieses Trikot unbedingt haben, es ist die Krönung meiner Karriere.“

„Das muss man akzeptieren“

Wie er es sich holte, mit welcher Entschlossenheit, mit welchem Antritt 22 Kilometer vor dem Ziel, nötigte auch seinen letzten verbliebenen Mitstreitern, dem Belgier Wout van Aert, dem Dänen Mads Pedersen und dem Slowenen Tadej Pogacar größten Respekt ab. Van der Poel ließ sie, die allesamt zur Champions League des Radsports zählen, einfach stehen und ließ sich auch durch einen Sturz 16 Kilometer vor dem Ziel nicht mehr aus dem Tritt bringen. Pogacar, der zweifache Tour-Sieger, der halb ohnmächtig als Dritter ins Ziel kam, nannte van der Poels Auftritt „völlig verrückt, so unglaublich gut“.

Und der Belgier van Aert, gegen den van der Poel seit seiner Jugendzeit Hunderte Rennen im Cross und auf der Straße fuhr, schien entgegen seiner sonstigen Gewohnheit mit der Silbermedaille um den Hals gar nicht einmal unzufrieden. „Mit Mathieu hat heute der Stärkste gewonnen, da war nicht viel zu machen, das muss man akzeptieren können.“

Es war van der Poels Tag, es war sein Wetter, und es war seine Strecke, hart und unerbittlich steil immer wieder. Wer verstehen will, warum der 28 Jahre alte Niederländer fährt, wie er fährt, der muss in die Wintermonate schauen, in die Niederlande, nach Belgien, dorthin, wo dann die vielleicht härtesten aller Rennen ausgefahren werden. Nicht auf der Straße, sondern mit modifizierten Straßenmaschinen im Gelände.

Es sind Cross-Rennen von rund einer Stunde Dauer durch Dreck und Staub, über Wiesen und Sandstrände, über Baumstümpfe und Wurzeln. Gefragt sind extreme Radbeherrschung und immer wieder explosive Antritte an kurzen Steigungen. Diese Stunde am absoluten Limit beherrschen van der Poel und van Aert wie keine anderen Fahrer ihrer Generation. Van Aert war dreimal Cross-Weltmeister, van der Poel fünfmal.

Wer eine Stunde im Dreck und bei Schnee auf einem eigenen Niveau fahren kann wie van der Poel (und van Aert), der kann das auch drei Stunden auf einem teils trockenen, teils nassen Straßenkurs rund um Glasgow. Und so wurde diese Weltmeisterschaft in Schottland in den letzten Rennstunden zu einem atemlosen Spektakel mit ständigen Attacken, ein permanenter Schlagabtausch, bis van der Poel an der schwierigsten Stelle des Kurses kurz vor Kelvingrove Park die entscheidende Attacke ritt.

Knochenharter Anfahrer bei Tour

Da zeigte sich, welch schöner Einfall des Wettergottes, sogar kurz ein Regenbogen. Es war einer dieser explosiven Antritte, mit denen van der Poel auch die Cross-WM im Februar gegen van Aert gewonnen hatte. Es war ein Statement der Stärke und des Willens, geboren im Matsch der winterlichen Crossrennen. „Es ist so ein schönes Gefühl“, sagte van der Poel später im Ziel, „wenn man sich von den Besten absetzen kann und sie einem nicht folgen können.“

Van der Poel ist der erste niederländische Weltmeister seit Joop Zoetemelk 1985. Und er ist der erste Fahrer in der Radsportgeschichte, der in einem Jahr sowohl im Cross wie auf der Straße Weltmeister wird. Dazu hat er in diesem Jahr die Klassiker Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix gewonnen. Bei der Tour de France verhalf er als knochenharter Anfahrer seinem Teamkollegen Jasper Philipsen zu mehreren Etappensiegen.

Seine eigene Planung war nicht auf Etappensiege, sondern auf die WM gerichtet, darauf, aus dem australischen Albtraum einen schottischen Traum zu machen. Dabei hat ihm die Tour geholfen. Er fuhr sie erstmals als Vorbereitung für die WM, war sich zunächst aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Danach aber schon. „Ich verstehe jetzt“, sagt er in Glasgow, „was alle meinen, wenn sie sagen, dass man aus der Tour mit einem zusätzlichen Gang herauskommt. Ich hatte heute phantastische Beine.“