Golfprofi Martin Kaymer : „Ich muss nichts mehr beweisen“

Golfprofi Martin Kaymer schlägt in Deutschland ab. Im Interview spricht er über seine Rückkehr in die Heimat, die Kritik an der von Saudi-Arabien finanzierten neuen Serie und Geld als Motivation.

Herr Kaymer, Sie als sind junger Familienvater vor einer Woche nach Deutschland in Ihren Wohnort Düsseldorf zurückgekehrt. An diesem Donnerstag treten Sie erstmals seit fünfeinhalb Monaten wieder bei einem Turnier der DP World Tour an. Ist der Start bei der Porsche European Open in Winsen an der Luhe für Sie ein Neubeginn?

Ja, nach der langen Turnier- und Golfpause durch die Geburt meines Sohnes beginnt die Saison erst jetzt für mich richtig.

Aber Sie haben doch schon drei Turniere in Amerika gespielt, zwei Turniere der PGA Tour und das zweite Major des Jahres, die PGA Championship. Beim ersten, der Valspar Championship, belegten Sie Platz 48. Danach scheiterten Sie zwei Mal am Cut. Was war das Problem?