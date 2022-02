Reiter-Ikone Sir Mark Todd : „Ich entschuldige mich aus vollem Herzen beim Pferd“

Ein peinliches Video, das in den vergangenen Tagen in den Sozialen Medien viral gegangen ist, bringt die neuseeländische Reiter-Ikone Sir Mark Todd in ernste Schwierigkeiten. Am Mittwoch gab die British Horse Racing Authority, die Dachorganisation des britischen Rennsports, bekannt, dass sie bis zur Klärung des Falls Todds Trainerlizenz ausgesetzt habe. Das bedeutet, dass kein von ihm trainiertes Pferd bei einem Rennen – auch international – starten darf.

Todd, der nach dem Ende seiner Karriere als Vielseitigkeitsreiter in England auch Rennpferde trainiert, habe sich damit einverstanden erklärt. Der 65 Jahre alte Olympiasieger von 1984 und 1988, im Jahr 2013 von der britischen Königin für seine Verdienste um den Pferdesport geadelt, bat für sein Verhalten in dem Video, das eine Schülerin bei einem Lehrgang bereits vor zwei Jahren gefilmt und erst jüngst ins Netz gestellt hatte, um Entschuldigung.

Auf dem Video ist zu sehen, wie Todd einen Zweig von seinen Blättern befreit und damit wiederholt auf die Kruppe eines ungehorsamen Schimmels schlägt. Dieser weigert sich, in ein Wasserhindernis zu springen, das er vorher bereits mehrmals durchquert hat. Schließlich springt das Pferd ab. Offenbar fehlte Todd die Geduld, dem Pferd auf behutsamere Art beim Überwinden der Wasserscheu zu helfen.

Die Empörung im Netz ist groß. „Eines der wichtigsten Dinge, die ich predige“, erklärte Todd in einem Statement, „ist es, gegenseitigen Respekt zwischen Pferd und Reiter aufzubauen, und dass Geduld und Freundlichkeit der beste Weg ist, um zu Ergebnissen zu kommen.“ Er betonte, dass diese Überzeugung zusammen mit einer „großen Empathie für Tiere“ ihm seine großen Erfolge im Sport ermöglicht hätten. „Ich entschuldige mich aus vollem Herzen bei dem Pferd und allen Beteiligten“, schrieb er.

Tatsächlich brachte Todd es in seiner Sportkarriere, die er erst vor drei Jahren beendete, immer wieder fertig, eine enge Symbiose mit Pferden einzugehen, die vorbehaltlos bereit waren, auf den schweren Geländekursen für ihn zu kämpfen. Um so größer der Schaden für den „Reiter des 20. Jahrhunderts“, ein Titel, den ihm die Internationale Reiterliche Vereinigung verliehen hat.