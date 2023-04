Ist er das nun wirklich, oder handelt es sich vielleicht um einen kurzfristig gecasteten Doppelgänger? Mancher Stammgast im Crucible Theatre zu Sheffield mag in diesen Tagen kaum seinen Augen trauen. Der Mann, der die Treppe herunterkommt, wenn ein gewisser Mark Allen angekündigt wird, sieht dem 37-jährigen Snookerprofi aus dem nordirischen Antrim ziemlich ähnlich.

Trotzdem ist da ein Unterschied, und das liegt nicht nur an der deutlich schmaleren, physischen Erscheinung. Es hat auch mit dem Spiel zu tun, das der Billardcrack schon seit einiger Zeit am grünen Tisch präsentiert. Das erinnert allenfalls phasenweise noch an den verwegenen Helden, den sie einst nicht von ungefähr „The Pistol“ nannten.

Allen von Kritik nicht irritiert

Überprüfungen der Identität sind dennoch überflüssig. In gut informierten Kreisen hat sich längst herumgesprochen, dass sich einer der nachgesagt begabtesten Profis in der Weltelite der Main Tour umfassend gewandelt hat. Glaubt man seinen eigenen Angaben, hat Allen seit dem letzten Sommer mehr als vierzig Kilo an Gewicht verloren.

So viel hat es offenbar ausgemacht, dass er die sensiblen Finger von gezuckerten Kaltgetränken lässt und sich spätabends, in einsamen Hotelzimmern, keinerlei Junkfood mehr gestattet. Der Alltag eines hoch dotierten Cracks fällt an den meisten Tagen eben viel nüchterner aus, als Fans und Follower sich das gemeinhin vorstellen wollen.

So ist das Glas mit heißem Wasser, das er zwischen den Frames (Spielen) mit beiden Händen bedächtig zum Munde führt, zu Allens neuem Markenzeichen geworden. Wenn er sich wieder den 22 Kunstharzkugeln widmet, kann bis zum nächsten Stoß viel Zeit vergehen. Statt einem genialischen Impuls folgt der Linkshänder inzwischen einem genauen, strategischen Plan. Und achtet penibel darauf, seinen Gegnern bloß kein aussichtsreiches Bild auf dem glatt gespannten Tuch zu hinterlassen. Was ihm hinter den Kulissen Vergleiche mit dem Engländer Mark Selby eingebracht hat, der für seinen strategischen Geiz schon länger gefürchtet ist.

Ist das erlaubt? In diversen Netzwerken wie in Sheffield mögen die Aficionados darüber debattieren, wie viel vom alten Allen noch in „Allen 2.0“ („Belfast Telegraph“) ist – und dabei an Plattensammler erinnern, denen das vierte Album jeder Band immer „kommerzieller“ vorkommt als das sagenhafte erste. Allen selbst betont, dass ihn solche Kritik nicht irritiere und kann getrost auf die prächtigste Bilanz in 18 Profijahren verweisen.

„Es gibt nicht viel Unterschied“

Vergangenen Oktober hat er zum zweiten Mal die Northern Ireland Open gewonnen, die für ihn immer mehr als für andere bedeuten. Es folgten der Triumph bei den UK Championships im Dezember sowie der beim World Grand Prix Mitte Januar. In der Summe hat ihm das nicht nur mehr Bestätigung und Rang drei im Ranking, sondern auch schon 400.000 englische Pfund (rund 450.000 Euro) an Prämien eingebracht.

Außerdem steht Allen im „Theatre of Hope“ seit Dienstag in der Runde der letzten Acht, zum ersten Mal seit 2018. Dort wird in der Partie mit dem englischen Qualifikanten Jak Jones an diesem Mittwoch die Entscheidung erwartet. Im Erfolgsfall wären es dann „nur“ noch zwei elend lange Matches bis zum Gewinn der WM-Trophäe, die Dennis Taylor als bisher letzter nordirischer Spieler 1985 erobern konnte.

Diese Historie ist dem so konstant in Hochform Agierenden so bewusst wie sein Potential. Er sähe „keinen Grund, warum ich es nicht im Crucible schaffen sollte“, versicherte Allen im Oktober 2021 dem „Belfast Telegraph“ nach seinem ersten Sieg bei den Northern Ireland Open: „Es gibt nicht viel Unterschied. Die gleichen Spieler, nur ein längerer Weg.“

Als diese Worte fielen, steckte ihr Urheber allerdings mitten im Schlamassel. Fünf Monate zuvor hatte Allen Privatinsolvenz anmelden müssen: Folge der Scheidung von seiner ersten Frau Kyla, aber auch einer sorglosen Art, mit all den Antritts- und Siegprämien umzugehen. Wenn eine Saison sehr gut verlief, erklärte er, habe er sehr viel ausgegeben; lief es nicht so gut lief, hielt er es genauso. In dem Stil hatte „The Pistol“ bald den größten Teil von dreieinhalb Millionen Pfund (rund 3,96 Millionen Euro) verballert – und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das verstärkte depressive Schübe, die ihm schon seit etlichen Jahren zusetzten.

An diesem kritischen Punkt wuchs aber auch der Mut, das Leben und das Spiel gründlich zu erneuern. Außerdem war bald eine neue Liebe gefunden. Sie half dem Gewinner von neun Ranglistenturnieren, den Karren allmählich aus dem Dreck zu ziehen. Inzwischen bezeichnet Allen nicht mehr Snooker, sondern seine junge Familie als Zentrum in seinem runderneuerten Leben. Sie abzusichern, hat ihn gleichwohl in die beste, weil konstanteste Phase seiner Snooker-Karriere getrieben – wo Sicherheit nicht mehr ein langweiliger Begriff, sondern Teil einer bestimmten Verantwortung ist. Solche Spieler sind auch im „Crucible“ mitunter die gefährlichsten.