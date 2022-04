„Herausragende Athletin“ : Bob-Olympiasiegerin Jamanka beendet Karriere

FAZ Plus Artikel: Titelrennen in der Formel 1 : Darum hat Leclerc gute Chancen gegen Verstappen

Ein neues Gesicht im Titelrennen der Formel 1: Bei Ferrari sehen sie in Charles Leclerc den Mann, den sie so lange gesucht haben. Leclerc sieht ihn in sich auch. Für Max Verstappen wird es ungemütlich.