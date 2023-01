Tödlicher Surf-Unfall : Wellenreiter Freire stirbt im Meer vor Nazaré

An der portugiesischen Atlantikküste nahe dem Ort Nazaré ist ein brasilianischer Surfer ums Leben gekommen. Der 47 Jahre alte Marcio Freire sei gestorben, nachdem er am Donnerstag beim Surfen am Strandgebiet Praia do Norte gestürzt sei, teilte die Nationale Seefahrtsbehörde Portugals mit.

Der verunglückte Surfer habe demnach eine Welle mit der umstrittenen Tow-In-Surfing-Technik reiten wollen. Das Seegebiet vor der Küste von Nazaré gilt wegen seiner Riesenwellen als einer der herausforderndsten Orte für Surfer weltweit.

Wiederbelebung erfolglos

Beim Tow-In-Surfing wird Surfern der Zugang zu besonders hohen, ansonsten nicht erreichbaren Wellen ermöglicht, indem sie mithilfe eines Jet-Skis oder eines Hubschraubers in eine sich brechende Welle gezogen werden.

Der portugiesischen Seefahrtsbehörde zufolge stellten Rettungskräfte bei dem verunglückten Surfer einen Herz- und Atemstillstand fest und begannen am Strand sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese seien jedoch vergeblich gewesen. Laut der Behörde waren die Seebedingungen am Donnerstag nicht besonders gefährlich.

Erster tödlicher Unfall

Der fünf Kilometer tiefe und 170 km lange „Nazaré-Canyon“, in dem die riesigen Wellen entstehen, liegt direkt vor der portugiesischen Atlantikküste. US-Profisurfer Garrett McNamara hatte die Wellen von Nazaré Anfang der 2010er-Jahre einem größeren Publikum bekannt gemacht.

Mehr zum Thema 1/

Seither reisen vor allem im Winter Jahr für Jahr zahlreiche Surfer nach Nazaré. Vor dem Ort hatten sich bereits mehrere Unfälle ereignet, bis Donnerstag war jedoch keiner davon tödlich gewesen.

An dem Unglücksort Nazaré stellte der deutsche Surfer Sebastian Steudtner am 29. Oktober 2020 auf einer 26,2 Meter hohen Welle den Weltrekord für die höchste jemals gesurfte Welle auf.