Marathon des Sables : Tod in der Wüste

Endlose Dünen bedecken den verkrusteten Boden. Über dem schimmernden Horizont erheben sich dunkle Felsen, die in der glühenden Hitze glitzern. Schatten und Feuchtigkeit sucht man hier vergebens. Ein feuriger Mantel hat sich über die endlose Weite aus sandfarbener Ödnis gelegt. Die Sahara, sie ist ein Ort der Schönheit und des Schreckens.

Doch genau hier wollen sich knapp 700 Läufer aus aller Welt einer lebens­ge­fähr­li­chen Heraus­for­de­rung stel­len: dem 35. Mara­thon des Sables. Ein Ultra­ma­ra­thon. Sechs Etap­pen. Insge­samt 250 Kilo­me­ter durch das feuri­ge Herz der Wüste. Nicht jeder wird dieser Prüfung gewach­sen sein. So mancher aber wird sich irgend­wann der Frage stel­len müssen: Warum tut man sich so etwas an?