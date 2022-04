Marathon : Eine Debütantin als Meisterin

Aktualisiert am

Die ersten Straßenläufe ziehen Tausende Läufer in Paris, Berlin und Hannover an. Die zweifache Mutter Domenika Mayer unterbietet bei ihrem ersten Marathon gleich die Normen für EM und WM und wird Deutsche Meisterin.

Debütantin Domenika Mayer und Hendrik Pfeiffer haben mit starken Leistungen den Hannover-Marathon gewonnen und sich damit die Deutschen Meistertitel gesichert. Die 30 Jahre alte Mayer (Regensburg), Mutter zweier Töchter, lief bei ihrem ersten Rennen über die klassischen 42,195 Kilometer in 2:26:50 Stunden auf Platz zwölf der „ewigen“ deutschen Bestenliste und unterbot die WM-Norm deutlich.

Mayer setzte sich bei der 30. Auflage des zuletzt zweimal wegen der Corona-Pandemie abgesagten Rennens bei knapp über null Grad vor der favorisierten Berlinerin Rabea Schöneborn (2:27:35) durch. „Ich habe mir nichts ausgerechnet, wollte nur ins Ziel kommen“, sagte Mayer im NDR: „Ich bin befreit gelaufen, es hat so viel Spaß gemacht.“

Pfeiffer (29/Wattenscheid) siegte in 2:10:59 Stunden vor dem Kenianer Josphat Kiptis (2:13:47) und sorgte damit für den ersten deutschen Erfolg in Hannover seit Stephan Freigang im Jahr 1999. „Als ich bei 30 Kilometer alleine war, wurde es bei dem Wind richtig hart. Mein Ziel waren unter 2:11 und der Titel, ich bin wahnsinnig erleichtert“, sagte Pfeiffer, der ebenfalls den WM-Richtwert unterbot.

Schon sieben Frauen und vier Männer mit WM-Norm

Die Norm für die WM in Eugene im Juli liegt bei 2:11:30 (Männer) und 2:29:30 Stunden (Frauen), für die EM in München im August müssen 2:14:30 und 2:32 erzielt werden. Angeführt vom deutschen Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid/2:06:27) und Katharina Steinruck (Frankfurt/2:25:59) haben bereits sieben Frauen und vier Männer die WM-Norm im vorgegebenen Zeitraum seit dem 30. November 2020 unterboten. Ein Doppelstart bei WM und EM ist ausgeschlossen, Mayer dürfte wohl eher in München laufen.

Beim ersten großen Straßenlauf des Jahres in Deutschland waren 18.098 Laufende am Start, 3527 davon über die Marathon-Distanz. Vor zwei Jahren waren pandemiebedingt keine DM-Titel vergeben worden, im Vorjahr hatten sich bei den Titelkämpfen im Rahmen des München-Marathons Alexander Hirschhäuser (Breidenbach/2:18:38) und Corinna Harrer (Regensburg/2:43:11) durchgesetzt.

Streckenrekord bei Berliner Halbmarathon

Sheila Kiprotich hat beim 41. Berliner Halbmarathon einen Streckenrekord aufgestellt. Die Kenianerin unterbot die bisherige Bestzeit am Sonntag um 14 Sekunden. Bei den Männern gewann der ebenfalls aus Kenia stammende Alex Kibet mit deutlichem Vorsprung und einer Zeit von 58:54 Minuten – er verpasste aber den Streckenrekord um 13 Sekunden. Favorit Abel Kipchumba kam als Dritter ins Ziel. Bester Deutscher wurde Johannes Motschmann vom Marathon Team Berlin. Der gebürtige Magdeburger lief in 1:01:44 Stunden persönliche Bestzeit.

Schnell starteten auch die Frauen, wo sich Sheila Kiprotich früh als Erste positionierte und den Rest des Feldes auf Abstand hielt. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kam die 31-Jährige nach 1:05:02 Stunden ins Ziel. Beste deutsche Teilnehmerin war Katharina Steinruck, die mit einer Zeit unter 70 Minuten ebenfalls persönliche Bestzeit lief.

Der Äthiopier Deso Gelmisa und Judith Jeptum aus Kenia haben sich die Siege beim Paris-Marathon gesichert. Gelmisa setzte sich in 2:05:07 Stunden knapp vor seinem Landsmann Seifu Tura (2:05:10) durch. Jeptum gewann mit großem Vorsprung und verbesserte in 2:19:48 Stunden den Streckenrekord ihrer Landsfrau Purity Rionoripo (2:20:55/2017) um mehr als eine Minute. Rund 45.000 Laufende waren beim größten Frühjahrs-Marathon am Start.

Insgesamt 33.336 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 121 Nationen hatten sich beim Berliner Halbmarahon angemeldet. „Es ist ein wunderschönes Zeichen für unsere Stadt und für die Freiheit“, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die den Startschuss gegeben hatte. Unter den Teilnehmenden waren auch Menschen aus der Ukraine.