Mannschaft des Jahres 2021 : „Auf dem Rad funktionieren wir alle gleich“

Frau Brennauer, erinnern Sie sich an das erste Aufeinandertreffen des Bahnrad-Vierers?

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Ehrlich gesagt, nicht. Ich habe fünf Jahre keinen Bahnradsport gemacht, zwischen 2012 und 2017. Aber ich erinnere mich daran, wie ich nach dieser Pause für die Europameisterschaften in Berlin zurück auf die Bahn kam und dort zum ersten Mal einen Bahn-Vierer gefahren bin. Das war in einer Phase, in der das Feuer für den Radsport nicht so hell in mir gelodert hat. Als ich auf die Bahn kam, wusste ich wieder, warum ich das immer so gerne gemacht habe. Das ist es, dachte ich.