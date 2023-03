Dieser Tage auf Mallorca. Noch schlafen die meisten Orte an den Stränden. Kein schöner Anblick. Verrammelte Be­tonburgen, manche mit Zetteln da­vor, am 1. April würden sie wieder öffnen. Kaum zu glauben. Kein Arbeiter zu sehen an der Uferpromenade von Port de Pollença, kein Ma­ler, der die Trostlosigkeit des Winters an den Fassaden überpinseln würde. Dafür ein infernalisches Donnern im Hafenbecken, wo ein uraltes zweimotoriges Wasserflugzeug, warum auch immer, Starts und Landungen übt.

Wer sich aus dem malerischen, traumhaft schönen Hinterland der Insel hierher verirrt, hält nicht für möglich, dass aus dieser Hafenpromenade jemals wieder ein Schmuckkästchen wird. Doch Touristen sind schon da. In den wenigen offenen Cafés sitzen Rentner. Deutsche. Aber nicht sie bestimmen das Bild. Das tun die Rennradfahrer.

Sie brauchen nur vernünftiges Wetter

Nach einer Woche mit üblen Unwettern, meterweise Schnee in den Bergen, Überschwemmungen und Stromausfällen ist jetzt das meiste wieder aufgeräumt, und auch das Wetter hat die Kurve gekriegt. Mit 27,3 Grad Celsius hat der hiesige Wetterdienst vergangene Woche eine neue Rekordtemperatur für den Monat März gemessen, die alte Bestmarke – 26,6 Grad Celsius – datierte von 1981. Für die Rennradler ist das die halbe Miete. Viel mehr als vernünftiges Wetter brauchen all jene nicht, die sich auf die neue Saison vorbereiten.

Ein paar Hotels haben für die Radler schon geöffnet. Es sind bereits Tausende, die auf der Insel in die Pedale treten, doch es ist nur die Vorhut. In den Osterferien werden die Radler die Insel gänzlich übernehmen. Egal ob auf flachen Strandpassagen oder der berühmten Steigung hinauf zum Kloster Lluc oder auf dem spektakulären Auf und Ab am Cap de Formentor – nirgendwo wird dann das Brummen der Autos mehr dominieren, überall wird das Surren der Rennräder die Tonspur der Insel bestimmen.

Die ganz Harten werden sich am Ende ihres Trainingslagers noch einmal um die ganze Insel drehen, das ist der berühmte „Dreihunderter“. 300 Kilometer mit 4000 Höhenmetern, das schafft kein E-Auto-Akku. Das schaffen nur die Radler. Wenn man für die 300 Kilometer zwölf Stunden Fahrzeit veranschlagt und eine mittlere Trittfrequenz von 85, fünfzehn Prozent abzieht für die Abfahrten, dann kommt man nach Adam Riese auf rund 52.000 Pedalumdrehungen. Ei­nen Akku brauchen die März-Radler auf Mallorca dafür nicht, die meisten, die es versuchen, jedenfalls.

Sie, die Genügsamen, brauchen nur ein Rennrad, halbwegs gutes Wetter und ab und zu eine Tankstelle unterwegs, wo es Wasser und Cola gibt, Kalorien aller Art. Abends dann noch eine Ladung Pasta und ein Bett. Alte Radler-Weisheit: Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist ein Trainingslager.