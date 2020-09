Malaika Mihambos Sportprojekt : Weitspringerin mit Herz

„Wir haben die Idee von einem sozialen Projekt dingfest gemacht“, sagt Malaika Mihambo. Für die Welt- und Europameisterin im Weitsprung ist ihre hervorgehobene Rolle als erfolgreiche Spitzensportlerin Verpflichtung zu gesellschaftlichem Engagement. Sie versteht sich als Vorbild, sie weiß, dass insbesondere Kinder und Jugendlich zu ihr aufblicken.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Lange engagierte sie sich beim Verein „Starkmacher“ in Heidelberg, der Kindern durch Sport ihre Stärken bewusstmachen will. Vor einem Jahr kehrte sie an ihre einstige Grundschule in Oftersheim bei Heidelberg zurück, um eine Sport-AG zu schaffen. Der Sportunterricht, davon ist sie überzeugt, ist für den Bewegungsdrang von Kindern einfach nicht ausreichend. Als wegen der Corona-Pandemie der Lockdown kam, Schule wie Sporthalle geschlossen wurden und viele Kinder sich zu Hause eingeschlossen fühlten, lud Malaika Mihambo die Mädchen und Jungen kurzerhand zu sich ins Wohnzimmer ihrer Studentenwohnung ein – täglich.