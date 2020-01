Vom Sprung zum Sprint : Malaika Mihambo will neugierig bleiben

Schnell war Malaika Mihambo schon immer. Die beste Weitspringerin der Welt, die im vergangenen Jahr bei der WM in Doha mit 7,30 Metern überlegen den Titel gewann, hat in ihrer Disziplin den stärksten Anlauf der Welt. Nun bringt sie ihr Tempo auf die Bahn. An diesem Freitag startet sie beim Sportfest von Karlsruhe im Sprint.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Das Ziel liegt weit jenseits der 60 Meter, zu denen die Sportlerin des Jahres in der Halle antritt. Sie will bei den Olympischen Spielen von Tokio im August in die deutsche Staffel, womöglich als stärkste deutsche Sprinterin. „Unter elf Sekunden sind in jedem Fall möglich“, sagt Trainer Ralf Weber über die Perspektive im 100-Meter-Lauf. Eine Einzige aus dem deutschen Quartett, das bei den World Relays 2017 siegte, bei der Europameisterschaft 2018 Zweite wurde und bei der WM 2019 auf Platz fünf kam, hat je elf Sekunden unterboten: Gina Lückenkemper, Bestzeit 10,95 Sekunden.