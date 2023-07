Mission Titelverteidigung ist abgesagt: Malaika Mihambo wird bei der Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) verletzungsbedingt nicht antreten können. Dies teilte das Management der Doppelweltmeisterin im Weitsprung an diesem Dienstag mit.

Grund für die Absage ihrer WM-Teilnahme ist ein kleiner Muskelfaserriss am Oberschenkel, den sich die 29 Jährige bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel zugezogen hatte. Dort war Mihambo gleich zweimal auf starke 6,93 Meter geflogen. Doch beim Versuch, erstmals in dieser Saison über sieben Meter zu springen, musste sie den Anlauf abbrechen. Statt zu sprinten, musste sie humpeln, musste gestützt werden und sank schließlich zu Boden. Sie kühlte den linken Oberschenkel umgehend mit Eis, doch ihr leerer Blick ließ schon das Schlimmste erahnen.

Die Verletzung soll – besonders im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris – zunächst vollständig auskuriert wird.

„Ich bin sehr traurig, dass die Saison nicht wie geplant stattfinden und ich bei der WM in Budapest nicht an den Start gehen kann“, teilte die 29-jährige Mihambo mit: „Ich bin, wie man bei den Deutschen Meisterschaften gesehen hat, in absoluter Top-Form in Richtung WM gewesen. Das hätte ich gerne in Budapest gezeigt.“

Malaika Mihambo hat bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha und 2022 in Eugene jeweils den Titel gewonnen. Zudem war sie Olympiasiegerin in Tokio 2021 und Europameisterin bei der EM 2018 in Berlin. 2022 in München wurde sie EM-Zweite. Sie galt als eine der wenigen Medaillen-Garanten im Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

DLV-Cheftrainerin Annett Stein sagte: „Auf Malaika bei der WM in Budapest verzichten zu müssen, ist für uns ein herber Schlag. Trotzdem halten wir die Entscheidung für absolut richtig, denn mit den Olympischen Spielen 2024 steht zu viel auf dem Spiel. Das gesamte Team wünscht Malaika gute Besserung.“

Die Sportlerin selbst blickte bereits voraus: „Jetzt muss ich etwas Geduld haben, um dann nächstes Jahr bei den Europameisterschaften in Rom und den Olympischen Spielen in Paris wieder alles geben zu können“, sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres von 2019, 2020 und 2021: „Darauf liegt mein Fokus.“