Ärger bei Carlsen und Nakamura : Das aufgeheizte Duell der Schach-Stars

Wenn Magnus Carlsen und Hikaru Nakamura an diesem Donnerstag und Freitag aufeinandertreffen, ist es kein gewöhnliches Schach-Match. Das liegt nicht nur daran, dass sie die Spieler mit den meisten Fans sind. Das Halbfinale des von einer Whiskeydistillerie gesponserten Onlineturniers ist zugleich ein „Stellvertreterkrieg“ zwischen zwei Anbietern, die um die Vormacht auf dem boomenden Online-Schachmarkt kämpfen. Hinter Carlsen steht die Hamburger Plattform chess24, die zu seiner Play-Magnus-Firmengruppe gehört. Deren amerikanischer Rivale Chess.com steht hinter Nakamura. Zwischen den Spielern und ihren Plattformen hat sich in den vergangenen beiden Wochen einiges aufgeschaukelt.

Weil wegen Covid-19 keine gewöhnlichen Turniere vor Ort mehr möglich sind, brachte Weltmeister Carlsen sich und seine Firmengruppe durch Onlinewettbewerbe ins Gespräch. Geld ist vorhanden, da Play Magnus Anfang März umgerechnet 12,5 Millionen Euro von Investoren einsammelte. Beim Magnus Carlsen Invitational im April trafen Nakamura und Carlsen gleich in der ersten Runde und wieder im Finale aufeinander. Nach einem großartigen Schlagabtausch setzte sich Carlsen sportlich knapp durch.

In der Woche darauf ließ der Norweger als einziger Weltklassespieler einen vom Weltschachbund organisierten Nationencup aus. Gespielt wurde bei Chess.com, und deren Kommentatoren plauderten aus, dass Carlsen das angebotene Antrittsgeld nicht gereicht habe. Der Weltmeister teilte umgehend über Twitter mit, dass er nach seinem Outing bei Chess.com künftig mindestens das dreifache Antrittsgeld verlangen werde.

Währenddessen bereitete sein Team die Magnus Carlsen Tour mit einem Gesamtpreistopf von einer Million Dollar vor. Doch zu ihrem Auftakt stand ein anderer im Zentrum der Aufmerksamkeit: Nakamura hatte auf der Streamingplattform Twitch erstmals mit einem Schachkanal das meistgesehene Programm in englischer Sprache. Zudem dominierte der 32 Jahre alte Amerikaner die Vorrunden des Lindores-Abbey-Turniers, während Carlsen mit seinem Spiel haderte. Obwohl sich von zwölf eingeladenen Spieler immerhin acht fürs Viertelfinale qualifizierten, wäre das Aushängeschild fast ausgeschieden.

Den Spielern war es nicht erlaubt, ihre Spiele selbst zu streamen. Das behielt sich chess24 vor. Nakamura streamte nicht selbst, aber er überließ seinen Twitchkanal den Kommentatoren von Chess.com. Bei „GMHikaru“ schauten zeitweise achtmal so viele zu wie auf dem Twitchkanal von chess24. Carlsen teilte seine Verärgerung, dass ihm die Show gestohlen wurde, über Twitter mit.

Das war kein gut vorausberechneter Zug. Der Weltmeister erntete einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Die Tonqualität bei chess24 stimme nicht. Die Spielerklärungen der Großmeister Peter Swidler und Jan Gustafsson seien viel zu technisch und elitär. Die Amerikaner schafften es besser, die Züge so zu erklären, dass auch Hobbyspieler sie verstehen. Nakamura reagierte gelassen, indem er auf seinem Kanal ein Video des Youtubers Penguinz0 abspielte und dazu nickt und hin und wieder auflacht.

Nachdem Carlsen am Dienstag sein Viertelfinale gegen einen anderen Amerikaner, Wesley So, gewonnen hatte, streamte er sich beim Blitzschach. Zum ersten Mal seit Wochen spielte er auf Chess.com. Dabei war sein Bildschirm so präpariert, dass es nicht wie Chess.com sondern wie chess24 aussah. Das zog amüsierte und vereinzelt auch hämische Kommentare nach sich.

Derweil hat Nakamura einen anderen Coup vorbereitet. Einigen prominenten Streamern hatte er zuletzt auf seinem Stream Schachunterricht gegeben und damit seine eigene Bekanntheit gepusht. Kommende Woche startet er auf Chess.com ein mit 50.000 Dollar dotiertes Onlineturnier, bei dem nicht Großmeister sondern Twitch-Stars aufeinander treffen. Bei „Pogchamps“ wird es auf das Niveau der Partien weniger ankommen als darauf, wer am lustigsten reagiert und mit Trashtalk unterhält.

Vielleicht werden Carlsen und Nakamura nun getoppt: Der letzte Schrei im Ringen um Aufmerksamkeit ist Andrew Tang. Der 20 Jahre alte Amerikaner spielt auf seinem Twitchkanal neuerdings mit einem leeren Bildschirm, ohne die Figuren zu sehen. Die Züge seiner Gegner werden nur kurz durch Aufleuchten von Anfangs- und Endfeld angezeigt. Pro Partie nimmt sich Tang nur 30 Sekunden.