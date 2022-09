Basketball-Star bei EM : Dončić ist sehr gut – und sehr gemein

Luka Dončić spielt mit seinen Gegnern: Am Dienstag waren die Deutschen an der Reihe. Bild: Reuters

Auf der Stirn von Johannes Thiemann, dem deutschen Nationalspieler, sieht man den Schweiß. Es ist schon spät in Köln, als er in der Interviewzone der Arena steht. „Also“, sagt Thiemann – und weiß dann nicht so wirklich, was er sagen soll. Er ist gerade auf den Spieler angesprochen worden, der den Schweiß auf seine Stirn getrieben hat. Was denkt man, wenn man Luka Dončić mit dem Basketball in der Hand vor sich sieht?

„Also“, sagt Thiemann, „man denkt sich: Jetzt versuche ich zu verteidigen.“ Er sagt nicht „verteidigen“, sondern „versuchen zu verteidigen“. Und das wäre dann wahrscheinlich auch schon alles, was man über Luka Dončić aus Slowenien wissen muss.

An diesem Abend demonstriert Dončić, 23 Jahre alt, den mehr als 18.000 Menschen in der Arena, dass man ihn nicht verteidigen kann. Nicht in der nordamerikanischen NBA. Und nicht in Europa, wo er mit der slowenischen Nationalmannschaft momentan die Europameisterschaft spielt. Für seine erste große Show in diesem Turnier sucht er sich das deutsche Team aus, das davor alle drei Gruppenspiele gewonnen hat. Doch im Duell mit Dončić stellen sich die Deutschen so gut an, wie die römischen Soldaten im Duell mit Obelix.

Dončić weiß, was er tut

So furchtbar falsch ist der Vergleich auch nicht, weil Dončić wirklich so spielt, als wäre er als Kind in einen Zaubertrank gefallen. Mit seinen 36 Punkten entscheidet er an diesem Dienstag nicht nur das Spiel (Endstand: 88:80), sondern eventuell schon die Gruppe (Zwischenstand: 1. Slowenien, 2. Deutschland). Und wer in der Arena war, weiß: Die römischen Soldaten sollten sich glücklich schätzen, dass sie im Gegensatz zu den deutschen Spielern von Obelix und nicht von diesem Luka Dončić verdroschen worden sind, denn: Er ist nicht nur sehr stark. Er ist auch noch sehr gemein.

In der Interviewzone spricht immer noch Johannes Thiemann. Es geht jetzt um das vierte Viertel, als Dončić ständig mit dem Basketball vor ihm steht. Man muss wissen: Es ist nicht Thiemann, der Dončić verteidigen, sondern Dončić, der Thiemann angreifen will. Warum Thiemann? Der ist doch vier Zentimeter größer als Dončić und spielt mit Alba Berlin seit mehreren Saisons in der Euroleague, dem zweitbesten Basketballwettbewerb der Welt.

Doch Dončić weiß, was er tut. Er spielt so, als hätte er das Hirn des Klassenstrebers und den Körper des Klassenrüpels. Wenn er Thiemann wieder austanzt und den Ball wieder durch den Ring wirft, kann er das sich Grinsen nicht verkneifen. Das ist die Dončić-Art: Ein Korb soll nicht nur ein Korb, sondern auch eine kleine Demütigung sein. Mit Schweiß auf der Stirn spaziert Thiemann aus der Interviewzone. Und wenn man es nicht wüsste, müsste man denken, dass schon der Gedanke an Luka Dončić ihn ins Schwitzen gebracht hat.

Dort, wo Johannes Thiemann spricht, steht davor schon Johannes Voigtmann und sagt: „Du musst dich entscheiden: Was willst du?“ Er meint die Möglichkeiten, die man gegen Luka Dončić hat. Möglichkeit A: Mit zwei Männern gegen ihn verteidigen, um zu verhindern, dass er den Ball selbst durch den Ring wirft (meistens für zwei Punkte). Möglichkeit B: Mit einem Mann gegen ihn verteidigen, um zu verhindern, dass er seine präzisen und spektakulären Pässe spielt, die dann seine Mitspieler durch den Ring werfen (meistens für drei Punkte).

Die Deutschen suchen sich Möglichkeit B aus – und scheitern, weil es Dončić ist, der sich die Möglichkeiten aussucht, die er will. Thiemann, Voigtmann, Dennis Schröder – es ist immer er, der danach grinst. „Wir werden uns das anschauen und hoffen, dass wir irgendwann wieder auf sie treffen“, sagt Voigtmann. „Dann müssen wir einen Weg finden, das irgendwie zu stoppen.“

Es ist gewiss keine Schande, dass in diesem Spiel keinen Weg gefunden haben. So ging das den meisten, die sich Luka Dončić in Europa in den Weg gestellt haben. Mit 18 Jahren gewann er die Europameisterschaft. Mit 19 Jahren gewann er die Euroleague. „Wir werden uns nicht aus der Fassung bringen lassen“, sagt Voigtmann. Man kann das durchaus auch so sehen: Die Deutschen haben gegen Slowenien nur mit acht Punkt verloren und dabei viele freie Dreipunktewürfe verfehlt.

Oder so: Mit einem Sieg über Ungarn an diesem Mittwoch (20.30 Uhr bei MagentaSport) können sie Gruppenerster werden, wenn Frankreich gegen Slowenien (17.15 Uhr bei MagentaSport) gewinnt. Im Achtelfinale an diesem Samstag (18.00 Uhr bei MagentaSport) stehen sie so oder so. Und das Gute ist: Sie werden dort sicher nicht gegen Luka Dončić spielen.

Am späten Abend sitzt der auf dem kleinen Pressepodium der Arena und sagt: „Ich hatte hier noch kein gutes Spiel.“ Warum nicht? Manche sagen, dass ihm für die Vorrunde die Motivation fehlt. Dafür spricht, dass er in vielen Momenten mit den Schiedsrichtern meckert – und in wenigen Momenten zu den Gegenspieler grinst.

Als Luka Dončić auf dem Podium aufsteht, setzt sich Dennis Schröder, der Spielmacher der Deutschen, hin. Er sagt: „Luka hat heute ein gutes Spiel.“ Und wenn man ihn wörtlich nimmt, muss da noch was kommen. Denn Dončić hat ein gutes, wahrscheinlich sogar ein sehr gutes, aber aus seiner Sicht kein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.