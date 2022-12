Basketball-Show in NBA : Luca Dončić ist ein Magier

Es heißt, das Spiel am 18. März 1968 in Philadelphia sei le­gendär gewesen. Allerdings sind die Erinnerungen längst verblasst. Denn in den Annalen der statistikfixierten National Basketball Association (NBA) findet sich nur ein dürftiges Zahlengerüst mit den Namen der beteiligten Profis. Im­merhin enthält es zwei Messwerte, die einem auf Anhieb ins Auge stechen: Das Endresultat von 158:128 nach 48 Minuten und einer unglaublichen Punktejagd. Und die persönliche Bilanz des mit seinen 2,16 Me­tern alle überragenden Wilt Chamberlain.

Der Center der Philadelphia 76ers hatte an diesem Abend den Los Angeles Lakers nicht nur den Ball gewohnt oft in den Korb gestopft und stattliche 53 Punkte erzielt. Er hatte insgesamt 32 Rebounds eingesammelt und seinen Nebenleuten 14 Assists serviert. Eine grandiose Leistung, ein Schauspiel für die Ewigkeit?

„Ich bin höllisch müde“

Bis Luca Dončić aufspielte, am Dienstag in der Partie gegen die New York Knicks: 60 Punkte, 21 Rebounds und zehn Assists. Der Aufbauspieler und erfolgreichste Korbschütze der Dallas Mavericks lächelte nach der Schlusssirene in die Fernsehkamera angesichts seines Kunststücks. Er brauche dringend ein Bier zur Regeneration, sagte Dončić: „Ich bin höllisch müde.“

Es gibt nun keinen so gewaltigen Unterschied zwischen Chamberlain und Dončić beim Blick auf diese Zahlen. Aber beide nebeneinandergestellt würde sofort auffallen, was bei Dončić so verblüfft. Er ist 15 Zentimeter kleiner und doch groß genug mit 2,01 Metern, um in allen wichtigen Kategorien zu brillieren. Das ist ihm mit 23 Jahren schon möglich, weil er in Gedanken während des Spiels allen voraus scheint.

Auf dem Weg zu seinem Gesamtwerk des Abends gelang ihm ein besonderes Kabinettstückchen: Eine Sekunde vor dem Ende der regulären Spielzeit verwarf er absichtlich einen Freiwurf, fing den zurückspringenden Ball und verwandelte ihn. Nur mit dieser hohen Kunst – mit zwei Punkten anstatt nur einem per letztem Freiwurf – erzwang er die Verlängerung, die mit dem 126:121-Erfolg für Dallas endete. Für Dallas spielt ein Magier.

Die Mavericks sind auf jeden Sieg angewiesen. Sie dürfen froh sein, falls sie einigermaßen bequem die Playoff-Runde erreichen. Obwohl Dončić derzeit mit im Schnitt (!) 33,6 Punkten pro Spiel auf Platz zwei der Korbschützenliste der NBA steht. Den Mavericks fehlen für den ersten Titelgewinn nach dem Ende der Nowitzki-Ära offensichtlich noch ein paar Spieler mit besonderen Fähigkeiten.

No­witzki hatte bis zum Dienstag die teaminterne Bestmarke gehalten und am Weihnachtstag bei der Enthüllung seines überlebensgroßen Sprungwurf-Denkmals vor der Halle in Dallas Dončić so gewürdigt: Er hoffe, dass der Slowene so lange wie er für das Team spielt und nicht auf der Suche nach dem großen Erfolg abwandert. Dončić nahm den Assist nicht an: „Ich weiß nicht, ob das mit den 21 Jahren etwas wird. Das ist eine lange Zeit für eine Basketball-Karriere. Ich gehe lieber auf meinen Bauernhof in Slowenien zurück.“

Mal ein Bier nach der großen Vorstellung, mal eine Zigarette nach einem EM-Vorbereitungsspiel gegen Deutschland: Dončić hat seine eigene Vorstellung von dem, was für ihn gut ist. Der Show des Basketballs, bevor es Ernst wird im Frühjahr, schadet es bisher nicht. Im Gegenteil.