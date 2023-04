Der große Unbekannte kommt aus der Höhe, vom Trainingslager in Teneriffa. Gut, ganz unbekannt ist dieser 23-Jährige nicht. Remco Evenepoel hat im vergangenen Herbst die WM gewonnen. Er gewann auch die Vuelta a España. Jetzt will er Tadej Pogacar in die Schranken weisen. „Remco hat gut in der Höhe trainiert. Er ist motiviert und bereit für den Giro d’Italia und für Lüttich–Bastogne–Lüttich“, sagte sein Sportdirektor Geert Van Bondt und warf damit für seinen Schützling den Handschuh in den Ring.

Der hat in dieser Saison immerhin vier Siege errungen. Einen Monat hielt er sich aus dem Renngeschehen heraus, um sich im Höhentrainingslager in Form für den Giro d’Italia zu bringen. Dort strebt er ein nur durch den Jahreswechsel getrenntes Grand-Tour-Double aus Vuelta und Giro an. Vorher möchte er aber noch ein Klassikermonument mitnehmen und zugleich dem nur ein Jahr älteren Pogacar die Suppe versalzen.