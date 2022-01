Unerlaubte Trainingsmethoden? : Reiter Beerbaum wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Der deutsche Springreiter Ludger Beerbaum wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen Vorwürfe von RTL, in seinem Turnierstall werde mit unerlaubten Trainingsmethoden gearbeitet. Am Dienstagabend hatte der Privatsender einen Fernsehbericht ausgestrahlt, in dem behauptet wurde, ein unscharfes Video, auf dem die handelnden Personen nicht zu erkennen sind, beweise, dass Ludger Beerbaum das verbotene „Barren“ anwende.

Außerdem wurden in dem RTL-Beitrag Vierkantstangen und Stangen mit Plastiknoppen gezeigt, die neben dem Reitplatz und auf dem Dachboden von Beerbaums Anlage in Riesenbeck lagerten, allerdings nicht deren Anwendung. „Der Beitrag von RTL extra ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend“, erklärte Beerbaum in einer Stellungnahme. „Natürlich werden wir juristische Schritte dagegen einleiten.“

„Touchieren“ ist erlaubt

In den von RTL gezeigten Videos schlägt das Pferd im Sprung mit der Vorderhand gegen eine Stange, die ein Mitarbeiter hochgerissen hat. Wie schwer die Stange und wie heftig die Schläge sind, ist nicht zu erkennen. Die erlaubte Version dieser Trainingsmethode, das „Touchieren“, dient dazu, ein Pferd an die optimale Springtechnik zu erinnern. Gröbere Schläge mit schweren Stangen, das „Barren“, sind verboten.

Eines der Dauerprobleme der Verbände ist es, die Grenze zwischen Touchieren und Barren transparent zu machen, da dies nur erfahrene Praktiker beurteilen können. Eine Kommission der Deutschen Reiterlichen Vereinigung arbeitet bereits seit einem Jahr an einer Neubeurteilung dieser Methode.

„Die im Beitrag gezeigten Szenen auf dem Reitplatz haben mit Barren nichts zu tun“, erklärte Beerbaum. „Es handelt sich dabei um erlaubtes Touchieren, das von einem erfahrenen, routinierten Pferdefachmann durchgeführt wurde.“ Die dabei benutzte Stange sei regelkonform: „Nicht länger als drei Meter, maximal zwei Kilogramm schwer.“ Die von RTL neben dem Platz gezeigten Mehrkantstangen seien Holzstangen, die ausschließlich für den Bau und die Reparatur der Weidezäune benutzt würden.

Tatsächlich sind an den Stangen Vorrichtungen zu erkennen, die Beerbaum als Isolatoren für Zaunbänder bezeichnet. Die Stangen mit den Noppen, die auf dem Dachboden lagerten, stammten laut Beerbaum aus einem gekauften Hindernisbestand und seien aussortiert worden. „Wie jetzt eines dieser Teile, blank geputzt und sauber, zwischen die gebräuchlichen Hindernisstangen kommt, kann ich nur mutmaßen. Für mich ist es naheliegend, dass explizit für den Beitrag eine dieser Stangen dorthin gelegt wurde“, behauptet Beerbaum.

Sowohl die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) als auch der Weltverband FEI kündigten Untersuchungen an. Sönke Lauterbach, Generalsekretär des deutschen Verbandes, erklärte: „Um eine seriöse Beurteilung des Sachverhaltes vornehmen zu können, bedarf es des gesamten Video- und Beweismaterials.“ Schon Anfang 2021 hatte sich RTL zur Beurteilung der Videos an die FN gewandt. Damals hatte Lauterbach das gesamte Material eingefordert. Diese Forderung wiederholte er nun.

Auf größtmögliche Distanz ging hingegen der Weltverband in seiner Erklärung: „Die Trainingsmethoden, die in dem Videomaterial von RTL gezeigt werden, sind aus der Perspektive des Pferdewohls völlig inakzeptabel und verstoßen gegen die Regularien der FEI.“ Den Namen Beerbaum nannte die FEI nicht.