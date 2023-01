Sportlerin Louisa Grauvogel : Sie fühlte sich fremd im eigenen Körper

Louisa Grauvogel war eine der besten deutschen Siebenkämpferinnen. Es sollte ihre Saison werden. WM, EM so nah. Dann wollte sie nicht mehr. Wieso muss sie das aufgeben, was sie kann, was sie liebt?

„Ich muss mich neu finden“: Louisa Grauvogel am Adenauer­weiher in Köln, wo sie früher Läufe absolvierte. Bild: Domenic Driessen

Sie konnte es gut. Sie weiß, dass sie es gut kann. Und doch kann sie nicht mehr. Es ist nicht ihr Körper, ihre Fähigkeit. Sie kann schnell laufen. Sie kann springen. Sie hat ihre Zeiten verbessert. Sie hat ihre Bestleistung erreicht. Doch dann ging es nicht mehr.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Warum? Wieso muss ich das aufgeben, was ich kann, was ich liebe? Den Siebenkampf. Diese Frage stellte sich Louisa Grauvogel, 26 Jahre, Dritte der U-20-EM, lange. Schon als Kind hatte sie diesen Traum: Olympia. Woher der kam, sie weiß es nicht genau. Als sie klein war, sechs oder sieben Jahre alt, schrieb sie in Freundebücher zur Frage, was sie werden wollte: Olympiasiegerin. Sie wollte Leichtathletin werden. Sie war es, eine Leichtathletin. Aber nicht nur.