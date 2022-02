Coach der Los Angeles Rams : Wie Sean McVay im Super Bowl „all in“ ging

Sean McVay genoss diesen, seinen Moment sichtlich. Laut schrie er seine Freude in den Abendhimmel von Los Angeles, überglücklich stürzte er auf den Rasen, umarmte seine Spieler, brüllte in ihre Ohren und ihre Handys, die den großen Augenblick in Echtzeit auch in die sozialen Medien transportierten. McVay ist der jüngste Trainer, der je den Super Bowl gewann, die Meisterschaft der National Football League (NFL), und er zählt nun schon im Alter von 36 Jahren und 20 Tagen zu einem erlesenen Kreis: Er ist einer von bislang 35 Menschen, die in der besten Football-Liga der Welt eine Mannschaft zur Meisterschaft geführt haben.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Diesen Erfolg hat er einem steilen Aufstieg innerhalb der NFL zu verdanken. Einem Aufstieg, der nicht immer einfach war und längst nicht ohne Rückschläge verlief. Und der, so ist zumindest hinter den Kulissen der Liga zu hören, vielleicht schon an seinem Ende sein könnte. Doch der Reihe nach.