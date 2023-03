Manchmal gehen gute Nachrichten nach hinten los. Vor ein paar Wochen hatte LIV Golf noch stolz verkündet, dass es mit CW Network, in der Rangliste der amerikanischen TV-Sender nur die Nummer 25, endlich einen Kanal gefunden habe, der seine Turniere live überträgt. Jetzt machen sich Fans in den sozialen Medien über die Zuschauerzahlen lustig: Laut dem katastrophalen Nielson Rating liefen in nur 0,2 Prozent der Haushalte die Bilder des ersten Turniers des Jahres am vergangenen Wochenende in Mexiko über die Schirme. Selbst eine Doku über die lustigsten Tiere brachte CW mehr Zuschauer.

Vielleicht lag das auch daran, dass mit Charles Howell III ein für die meisten Sportfreunde weitgehend Unbekannter siegte. Dem 43 Jahre alten Amerikaner dürfte das egal sein, denn er kassierte im Mayakoba Resort das größte Preisgeld seiner Karriere. Der Profi aus Augusta (Georgia) erhielt für seinen Sieg in der Einzelwertung vier Millionen Dollar (knapp 3,8 Millionen Euro). Da Howell III mit Crushers GC, zu dem noch sein Landsmann Bryson DeChambeau, der Engländer Paul Casey und der Inder Anirban Lahiri gehörten, auch die Mannschaftswertung gewann, gab es für jeden dieser vier noch einmal 750.000 Dollar (rund 711.000 Euro).