Golfer machen Reibach : Willige Helfer der Saudis

Greg Norman, der zwischen 1986 bis 1997 die Weltrangliste insgesamt 335 Wochen am zweitlängsten nach Tiger Woods (683) anführte, zankte sich schon in den Neunzigerjahren mit der PGA Tour. Damals wollte der Australier die besten Golfer der Welt häufiger in einer World Series zusammenbringen, ein Unterfangen, das am Widerstand dieser amerikanischen Tur­nierserie scheiterte.

Nun ist es dem heute 67 Jahre alten „Great White Shark“ ge­lungen, die 93 Jahre alte PGA Tour mithilfe von Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien schwer in Bedrängnis zu bringen, zumal nach Phil Mickelson ein weiterer Publikumsmagnet, der 28 Jahre alte Bryson DeCham­beau, ankündigte, beim nächsten dieser LIV-Turniere mitzuspielen.