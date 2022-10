Boxer Leon Bunn : „Der WM-Gürtel wäre der Türöffner für alles“

Als Leon Bunn 14 Jahre alt war, hat er klipp und klar gesagt, was er werden will: Box-Weltmeister. Was man so alles sagt in seinem Alter. Da kann einer viel erzählen von seinen Träumen und Visionen. 16 Sommer sind seitdem ins Land gegangen und an seinem Ziel hat Bunn unentwegt festgehalten. Jetzt ist es zum Greifen nahe. An diesem Samstag (22.45 Uhr bei Sport1) bekommt er es mit dem Iren Padraig McCrory zu tun. Gewinnt der Frankfurter den Fight in der Frankfurter Fabriksporthalle ist er der Champion im Halbschwergewicht.

Auf dem Marathon dahin hat er nie groß auf den Putz gehauen. Nicht als Jahrgangsbester hierzulande (2010), nicht als Deutscher Meister bei den Amateuren (2015) und nicht mal ansatzweise im Lager der Profis (seit 2017). Bunn geht alles Glamouröse ab. Stattdessen Abitur, gute Manieren, keine Skandale. Bekanntheitsgrad jenseits von Frankfurt?