Was für schöne, ferne Erinnerungen. „Das Stadion von Kreminna hatte ein Schwimmbad“, erzählt Anna Ryschykowa: „Es lag im Wald; ein wunderschöner Ort. Wenn wir zum Training dort waren, haben wir in absoluter Ruhe unter Bäumen in Holzhäusern gewohnt. Auch in Bachmut habe ich trainiert. Dort gab es zusätzlich zum Stadion eine Trainingshalle für den Winter. Und ein großes medizinisches Zentrum.“

Nichts davon existiert mehr. Kreminna und Bachmut sind strategische Ziele im Krieg Russlands gegen sein Nachbarland, von den Ukrainern mit hohem Blutzoll verteidigt, von der russischen Artillerie in Schutt und Asche gelegt. Die Hürdenläuferin Anna Ryschykowa aus Dnipro hat es nach Texas verschlagen. Dort trainiert sie gemeinsam mit Dalilah Muhammad, die bei der Weltmeisterschaft von Doha 2019 den Weltrekord über 400 Meter Hürden auf 52,16 Sekunden verbesserte, bei Lawrence „Boogie“ Johnson. 10.000 Kilometer liegen zwischen ihr und ihrer Heimat, doch das Grauen ist nah.