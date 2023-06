Die deutsche Leichtathletik hat über Nacht einen neuen Star bekommen. Der 22 Jahre alte Schwabe Leo Neugebauer verbesserte bei den amerikanischen Studentenmeisterschaften an seinem Studienort Austin (Texas) den 39 Jahre alten deutschen Rekord im Zehnkampf von Jürgen Hingsen. Mit Bestleistungen in fünf Disziplinen kam er auf 8836 Punkte – vier mehr, als Hingsen 1984 erreichte.

Damit ist der Athlet der LG Leinfelden-Echterdingen, seit 2019 mit einem Stipendium der University of Texas als Student der Wirtschaftswissenschaften ausgestattet, der stärkste Zehnkämpfer der Saison und mit einem Schlag Mitfavorit für die WM in Budapest im kommenden August. Mehr Punkte als Neugebauer haben in der Geschichte des Zehnkampfes bisher nur acht Athleten erreicht.

„Der emotionalste Moment meines Lebens“

Die Leistungskurve des Schwaben verläuft unvergleichlich steil. Im März 2022 hatte er erstmals die 8000-Punkte-Grenze übertroffen, bei der WM in Eugene (Oregon) im Juli belegte er mit 8182 Punkten Rang zehn. Zuvor waren ihm 8362 Punkte gelungen. Vor elf Wochen steigerte er seine persönliche Bestleistung auf 8478 Punkte und erfüllte damit die Norm für die WM in Budapest und die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Neugebauer wirkte beim Siegerinterview mit dem amerikanischen Studentenverband völlig überwältigt von seiner Leistung: „Ich kann das noch gar nicht realisieren. Ich werde ein paar Tage brauchen.“ Seine ungewöhnliche Steigerung erklärte er so: „Ich bin körperlich auf meinem Gipfel, ich hatte seit Monaten keine Verletzungen und keine Beschwerden.“ Und dann beflügelte ihn der Veranstaltungsort in Austin, seine Trainingsstätte: „Es bedeutet die Welt für mich, dass ich vor meiner Familie, meinen Freunden, meinen Trainingskollegen und meinen Bekannten antreten konnte.“

Und dort gelang ihm dann prompt ein nahezu perfekter Zehnkampf. Über 100 Meter schraubte er in 10,61 Sekunden seine Bestmarke (10,87) um mehr als zwei Zehntelsekunden nach unten, im Weitsprung landete er mit etwas zu starkem Rückenwind auf 7,68 Meter, die Kugel stieß er 16,66 Meter weit. Nach 2,04 Metern im Hochsprung pulverisierte er mit 47,08 Sekunden seinen 400-Meter-Rekord.

Zuvor war er die Strecke nie schneller als 48,21 Sekunden gelaufen. Auch der zweite Tag verlief für ihn genauso herausragend. Er begann mit windunterstützten 14,10 Sekunden über 110 Meter Hürden. Im Diskuswurf gelangen ihm 55,06 Meter, anschließend überquerte er im Stabhochsprung 5,21 Meter. „Das war für mich der emotionalste Moment meines Lebens. Ich weine nie, aber als ich gelandet war, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Denn in dem Moment war klar, dass ich den Wettkampf gewinnen würde.“

An den deutschen Rekord dachte Neugebauer in diesem Moment noch nicht. Der kam erst in Reichweite, als ihm im Speerwurf eine Weite von 57,45 Metern gelungen war. Eine Steigerung um mehr als vier Meter. „Bis vor einer Woche klappte es gar nicht mit dem Speer, aber plötzlich machte es im Training klick, und ich wusste, was ich zu tun habe“, sagte Neugebauer. Nach 4:48,00 Minuten über 1500 Meter stand schließlich fest: Nach 39 Jahren ist Jürgen Hingsen seinen Rekord los.

Der Silbermedaillengewinner von 1984 in Los Angeles wurde von einem Journalisten darüber informiert und vermutete zunächst Welt- und Europameister Niklas Kaul als neuen Rekordhalter. Den Studenten aus Texas, der Kauls Bestleistung um 145 Punkte übertraf, hatte er nicht auf dem Schirm. „Ich freue mich natürlich riesig, aber man ist auch ein bisschen traurig. Ich hätte gerne die 40 Jahre geknackt“, sagte der 65-jährige Hingsen nicht ganz ernst. Neugebauer wurde erst von seinem Trainer darauf aufmerksam gemacht, dass er den deutschen Rekord verbessert hatte. Seine Reaktion: „Das macht mich zum Größten der Geschichte im ganzen Land. Ich kann das noch gar nicht glauben.“