Leichtathletik-DM : Weitsprung ist, wenn Mihambo gewinnt

Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist zum fünften Mal nacheinander deutsche Weitsprung-Meisterin in der Halle. Bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig siegte die Weltmeisterin am Sonntag mit 6,81 Metern. Damit kam Mihambo nicht ganz an ihre Weltjahresbestleistung von 6,96 Metern heran, die sie am vorigen Sonntag in Düsseldorf gesprungen war. Zweite wurde wie im Vorjahr Merle Homeier aus Göttingen, diesmal mit 6,66 Metern.

„Es war ein guter Wettkampf“, sagte die 28-Jährige von der LG Kurpfalz. Ihr Trainer habe ihr gesagt, dass es seit 25 Jahren keine so große Siegerweite bei einer deutschen Hallen-Meisterschaft gegeben habe. „Es ist eine deutsche Meisterschaft, von daher nehme ich das sehr ernst und freue mich über jeden Titel“, betonte sie in der ARD. Die Sportlerin des Jahres segelte im zweiten Versuch zur Siegesweite.

Die Zweitplazierte Merle Homeier sagte nach der Siegerehrung, es sei immer eine Ehre, sich mit einer solch tollen Athletin wie Malaika in einem Wettkampf messen zu dürfen. Andererseits sei es aber auch „ein bisschen doof“, da man eigentlich keine Chance habe, zu gewinnen.

Mihambo wird ihre Hallensaison nun beenden und nicht mehr an den Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad teilnehmen. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konzentriert sich ab jetzt auf die Freiluftsaison mit den Weltmeisterschaften in Eugene in den USA Mitte Juli und den Europameisterschaften einen Monat später in München. Beide Male geht Mihambo als Titelverteidigerin an den Start.