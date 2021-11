Houston McTear : Die Tragödie des talentiertesten Sprinters der Welt

Am zweiten November 2015 vermeldet es ein Leichtathletik-Verband: Houston Mc­Tear, 58 Jahre alt, ist in Stockholm an Lungenkrebs verstorben. Er wird überlebt von seiner Frau Linda Haglund sowie vier Kindern und mehreren Enkelkindern. Diese Nachricht löst in den USA nicht viel aus. Die eine oder andere Lokalzeitung veröffentlicht eine Meldung, die Los Angeles Times schreibt einen kurzen Nachruf. Der Name Houston McTear sagt kaum jemandem im Land noch etwas, außerhalb schon gar nicht. Und so verpassen viele den Tod eines außergewöhnlichen Sportlers. Sie verpassen den Tod des wohl talentiertesten Sprinters, den die Welt je gesehen hat.

Die McTears waren eine Familie, wie es viele in ihrer Heimat im Osten Floridas, nahe der Grenze zu Alabama, gab: arm, mit wenig Bildung und geringen Hoffnungen auf den Aufstieg. Doch da war etwas, das die McTears von allen anderen Familien unterschied: Sie waren verdammt schnell. Die McTears lebten mit ihren sechs Kindern in einer Zwei-Zimmer-Hütte in der Nähe eines Sägewerks, ihr Leben war alles andere als einfach: Sie waren schwarz in einer Gegend, in der der Ku-Klux-Klan durch die Straßen marschierte und dafür anschließend Applaus in den Leserbriefen der Lokalzeitung fand.