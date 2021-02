Leichtathlet mit Problemen : Lucas Jakubczyk ist der Sprinter ohne Bahn

Weil er keinem Kader angehört, darf Lucas Jakubczyk derzeit an vielen Wettkämpfen nicht teilnehmen. Er beklagt „Sport ohne Zuschauer und ohne Empathie“. An seinem großen Ziel ändert das aber nichts.

Dieser Lockdown soll nicht der Abschied sein. Lucas Jakubczyk, Sprinter aus Berlin, fühlt sich von seinem Sport ausgeschlossen. Als der Olympiastützpunkt Chemnitz vor vierzehn Tagen einen internen Wettkampf organisierte, ereilte ihn ein behördliches Startverbot. Als es in Erfurt um Plätze und Zeiten ging, war er einer der wenigen, die der Veranstalter auslud.

Beim Istaf Indoor von Berlin, bei dem er als einziger Athlet an allen sieben Austragungen bisher teilnahm, wird er, der Lokalmatador, an diesem Freitag fehlen. Selbst bei der deutschen Meisterschaft am 20. und 21. Februar in Dortmund wird er, der lange zu den schnellsten Männern Deutschlands gehörte, nicht startberechtigt sein. „Sport ohne Zuschauer und ohne Empathie“ erlebe er gerade, beklagt Jakubczyk.