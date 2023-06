Mehrere Weltrekorde in Paris : Paukenschlag in der Leichtathletik

Zweiter Weltrekord in sieben Tagen: Faith Kipyegon bei der Diamond League in Paris Bild: AFP

Drei Weltrekorde innerhalb von zwei Stunden und noch dazu ein verhinderter: Das Sportfest der Diamond League in Paris wirkte wie ein Paukenschlag, der auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr dort aufmerksam machen sollte.

Wie verschieden die Bestleistungen waren: zunächst die Überraschung des Abends, der Weltrekord über 5000 Meter. Die Kenianerin Faith Kipyegon, die erst eine Woche zuvor beim Sportfest der Diamond League in Florenz den Weltrekord über 1500 Meter verbessert hatte, erwies sich auch auf den zwölfeinhalb Stadionrunden als schnellste Frau der Welt und verbesserte die Bestzeit um fast anderthalb Sekunden auf 14:05,20 Minuten.

Mit aufgerissenen Augen lief sie über die Ziellinie, schlug beim Blick auf die Anzeigentafel wie in größter Überraschung die Hände vors Gesicht und behauptete, als sie schließlich Luft dafür hatte: „Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich so schnell bin. 1500 Meter sind meine Strecke, aber nicht die 5000. Das ist unglaublich. Ich wollte nur meine persönliche Bestzeit verbessern.“ Bis knapp zwei Runden vor dem Ziel hatte die äthiopische 10.000-Meter-Weltmeisterin Letesenbet Gidey geführt. Als Faith Kipyegon antrat, verlor sie das Rennen und den Weltrekord.

Marita-Koch-Rekord hat weiter Bestand

Wie anders dagegen der Rekord über 3000 Meter Hindernis. Als hätte er etwas klarzustellen, holte ihn sich der Äthiopier Lamecha Girma. Auf dieser Distanz ohne Hindernisse hielt er bereits den Hallen-Rekord. Indem er am Freitagabend vor 19.000 Zuschauern im Stadion Charléty im Süden von Paris ein Solo in 7:52,11 Minuten über Hindernisse und Wassergraben auf die Bahn legte und damit den fast zwanzig Jahre alten Rekord von Saif Saaeed Shaheen (Qatar) um mehr als eine Sekunde unterbot, erwies sich der Zweite der Olympischen Spiele und der Weltmeisterschaft als dominierender Athlet auf dieser Strecke. Im nächsten Jahr, wenn die Leichtathletik ins vier mal so große, zum Olympiastadion umgebauten Stade de France zieht, dürfte Girma Favorit sein. Olympiasieger und Weltmeister Soufiane El Bakkali war bei seinem Weltrekord vor wenigen Wochen in Rabat gescheitert.

Staunen machte der Norweger Jakob Ingebrigtsen mit der Selbstverständlichkeit, in der er auf den selten gelaufenen zwei Meilen (3218 Meter) die Bestzeit auf 7:54,10 Minuten verbesserte ­– die Veranstalter zeichneten ihn mit einer Art Riesenscheck aus, auf dem „World Record“ stand. Der Weltverband führt für diese Strecke, die nicht zu den etablierten Wettbewerben gehört, nicht Weltrekorde, sondern Bestzeiten. Ingebrigsten verbesserte diese um vier Sekunden.

„Die ersten Runden waren richtig leicht“, behauptete der Olympiasieger und Weltmeister über die Strecke hinter seinen Tempomachern: „Runden von 59 Sekunden zu laufen, fällt mir nicht schwer.“ Das Rennen habe für ihn erst nach einigen Runden begonnen. Ingebrigtsen ließ es aussehen, als hätten ihn die Tempomacher gebremst. „Ich hatte nicht erwartet, so schnell zu sein. Ich war überrascht, das Licht plötzlich hinter mir zu sehen.“ Auch in Paris zeigte ein System von Leuchten an der Innenbahn Läufern wie Zuschauern, ob sie Weltrekord-Tempo hinterher- oder vorausliefen.

Sydney McLaughlin-Levrone, Olympiasiegerin und Weltmeisterin, scheiterte dagegen mit dem Versuch, auf den 400 Metern ohne Hürden den 38 Jahre alten Weltrekord von Marita Koch zu unterbieten. So schnell ging die Amerikanerin die ersten hundert Meter an, dass sie die damalige Zwischenzeit der DDR-Läuferin für das erste Viertel von 11,69 Sekunden um neun Hundertstelsekunden unterbot. Während einigen Zuschauern der Atem stockte angesichts des furiosen Angriffs auf den wohl berühmtesten der toxischen Rekorde aus der Zeit des Kalten Krieges, ging der 23 Jahre alten Läuferin die Puste aus. Bei 200 Meter stand es 22,67 Sekunden gegenüber 22,45 zugunsten von Koch. Nach 49,71 Sekunden war die 23 Jahre alte Amerikanerin im Ziel, geschlagen von Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik (49,12) und meilenweit entfernt von den 47,60 Sekunden Kochs. Man darf sicher sein: Sie wird es wieder versuchen.