Hallen-WM der Leichtathleten : „Diesen Sieg widme ich der Ukraine“

Wer 60 Stunden mit dem Auto anreist, um an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, der lässt sich von einer tickenden Sekundenuhr nicht aus der Ruhe bringen. Als die 60 Sekunden für ihren ersten Sprung schon abzulaufen beginnen, zieht sich Jaroslawa Mahutschich gerade mal die langen Hosen aus, und das Sweatshirt hinterher. 1,88 Meter sind zu meistern, als einzige der zwölf Finalteilnehmerinnen bei der Hallen-WM in Belgrad hatte sie die Einstiegshöhe von 1,84 ausgelassen.

Noch 22 Sekunden bleiben auf der Uhr, da ist sie Zwanzigjährige endlich an ihrem Startpunkt angekommen. Eine Konzentrationsphase braucht die junge Ukrainerin offenbar nicht. Sie läuft unmittelbar los, acht, neun, langgezogene Schritte, Linkskurve vor der Latte, dynamischer Absprung vom linken Stemmbein – und schon fliegt die 1,81 Meter lange Sportlerin locker über die 1,88 Meter hoch liegende Latte – Einstieg in die WM gelungen.

Knapp eineinhalb Stunden später steht sie strahlend auf der roten Bahn in Belgrad, ein Strauß Blumen in der Hand und eine blau-gelbe Flagge über sich ausgebreitet. Die Fahne, die derzeit in halb Europa als Zeichen der Solidarität gehisst wird. „Diesen Sieg widme ich der Ukraine“, sagt sie im ersten Siegerinterview noch auf der Laufbahn. Und das Publikum bejubelt sie.

Blau und gelb sind ihre Farben

Jaroslawa Mahutschich war gemeinsam mit ihrer Trainerin Tatjana Stepanowa die 1800 Kilometer aus Dnipropetrowsk über Moldau und Rumänien nach Serbien gefahren. Sie berichtete von der mehr als dreitägigen Reise, begleitet von „Explosionen, Bränden und Luftschutzsirenen“. Ein geregeltes Training war für die Hochspringerin wegen des Krieges kaum möglich gewesen.

Am Ziel ihrer Reise angekommen, sind ihr die Strapazen kaum anzumerken. Die Weltranglistenzweite, Silbermedaillengewinnerin schon bei der WM 2019 und Olympia-Dritte von Tokio, füllt ihre Favoritenrolle mit einer ebenso lässigen Beiläufigkeit aus, wie die Tatsache, dass angesichts des kriegerischen Hintergrunds in ihrer Heimat und der ungewisse Zukunft der Ukraine nicht nur die Augen der Sportreporter auf der jungen Botschafterin ihres Landes gerichtet sind.

Die Fingernägel hat sie abwechselnd blau und gelb lackiert. Das Top ist gelb, die Shorts blau. Die großgewachsene Frau ist schon im Wettkampf kaum zu übersehen als herausragende Vertreterin der Ukraine. Zwischen den Sprüngen wickelt sie sich in eine bräunliche Decke ein – dies ihr einziger farblicher Ausreißer des Tages – und legt sich zum Ausruhen auf den Hallenboden.

Ihre Sprünge sind nicht alle makellos, 1,92 Meter meistert sie erst im zweiten Versuch, die zwei Meter gar erst im dritten. Doch sie zeigt Nervenstärke, als es darauf ankommt. Von Höhe zu Höhe schüttelt die Zweitjüngste im Feld eine Konkurrentin nach der anderen ab. Bei 1,95 Metern sind sie noch zu siebt, bei 1,98 Metern zu viert. Bei glatt zwei Metern hat Mahutschich die Medaille sicher. Erst bei 2,02 Metern, makellos überwunden im ersten Versuch – sogar noch mit Luft zwischen Rücken und Latte – geht sie erstmals in Führung.

Auf dem Youtube-Kanal, der die Meisterschaft überträgt, überschlägt sich der englischsprachige Kommentator vor Begeisterung. Nur das mitlaufende Übersetzungsprogramm kommt mit dem Slang nicht ganz klar: „My Hood Chick“ lautet der geschriebene Versuch, den Namen der Führenden aufzuschreiben. „Mein Kaputzen-Küken“ oder auch „Kaputzen-Mädchen“. Doch sie versteckt sich nicht.

Ihr gelungener Versuch über 2,02 Meter sollte der Sprung zu Gold werden. Weltjahresbestleistung noch dazu. Als die Australierin Eleanor Patterson nach einem Fehlversuch über 2,02 Meter anfängt, zu pokern, misst Mahutschich ihren Anlauf für die 2,04 Meter neu aus. Dabei übersieht sie wie am Anfang des Wettkampfs die Zeituhr. Als noch 19 Sekunden verbleiben, reißt sie sich die Decke von der Hüfte und läuft los. Dass die Latte fällt, spielt danach keine Rolle mehr.

Den Sieg kann ihr keine mehr entreißen. Zweite wird Patterson (2,00 Meter) vor der Kasachin Nadeschda Dubowizkaja (1,98). Die zweite Ukrainerin, Irina Geraschtschenko wird Fünfte (1,92). Olympiasiegerin Marija Lassizkene aus Russland durfte nicht teilnehmen. Die Hallenregie spielt einen dieser Gassenhauer, die meistens bei Sportveranstaltungen laufen. Von den White Stripes: „Seven Nations Army“. Das muss man zum Sieg einer Ukrainerin nicht passend finden. Oder gerade sehr.