Aktualisiert am

„Das Gefühl des Fliegens will ich wieder erleben“

Sprinterin Gina Lückenkemper : „Das Gefühl des Fliegens will ich wieder erleben“

Ihr Wort hat Gewicht: Sprinterin Gina Lückenkemper ist eines der Gesichter der deutschen Leichtathletik. Bild: Picture-Alliance

Gina Lückenkemper will im Sprint wieder dahin, wo sie schon einmal war. Doch vor der Leichtigkeit des perfekten Laufs steht die harte Arbeit – in der Trainingsgruppe von Lance Brauman in den Vereinigten Staaten, sobald es Corona zulässt.