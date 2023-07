Vielleicht begann die Geschichte der Verbindung von Spitzen- und Breitensport beim Marathon 1896 in Athen. Bei den ersten Olympischen Spielen dort zeichnete sich – wie das beim Marathon so ist: stundenlang – der erste Sieg eines griechischen Teilnehmers ab. Die Nachrichten von der Strecke versetzten das Publikum im Olympiastadion, 70.000, vielleicht 80.000 Köpfe stark, in ausgelassene Stimmung, und als der führende Spyridon Louis tatsächlich auftauchte im Tor zum Innenraum, gab es kein Halten mehr. Kronprinz Konstantin sprang aus der königlichen Loge, sein Bruder Georg tat es ihm gleich, und gemeinsam begleiteten die Königskinder den schließlich eher gehenden als rennenden Läufer auf seiner triumphalen Runde zum Ziel.

Zwar noch nicht die Streckenlänge – auf 42,195 statt 40 Kilometer kam der Marathon erst in London 1908 –, doch die Erfolgsmischung aus professioneller Leistung und hobbysportlichem Enthusiasmus war schon an den ersten Tagen des Marathons gefunden. Der olympische war, obwohl zu diesem Anlass erfunden, nicht der erste Marathon der Geschichte. Ihm voraus gingen zwei Qualifikations- und Werbe-Marathons. Der Königsweg für den größten Erfolg der Leichtathletik, die Einbeziehung von Interessierten und Begeisterten in den Wettbewerb, führt bis in die Gegenwart.