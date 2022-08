Läufer bei Leichtathletik-EM : Die unglaubliche Aktion des Nahuel Carabaña

Die letzten tausend Meter sind ein einsames Rennen für Nahuel Carabaña im ersten Vorlauf über 3000 Meter Hindernis bei der Leichtathletik-EM in München. Doch auch ein stolzes. Alleine läuft der Andorraner dem enteilten Pulk hinterher. Doch nicht etwa, weil er chancenlos gewesen wäre, sondern weil er sich als Helfer der Rennbahn erwiesen hatte. Und der Applaus des gerührten Publikums trägt ihn ins Ziel.

Viereinhalb Runden lang bewegen sich die 17 Läufer im dichten Pulk. Es gibt Gedränge, eingesetzte Ellbogen, Spikes treffen auf Schienbeine. Vorneweg läuft der Däne Axel Vang Christensen. 5:15,13 Minuten zeigt die Uhr nach 1800 Metern für ihn, 5:32,38 nach 1900. Alle anderen sind eng beisammen.

Auch der Andorraner Carabaña ist mittendrin, folgt nur eineinhalb Sekunden zurück, auf Rang 15. Und dann geschieht ein Missgeschick am nächsten Hindernis. Christensen und der Spanier Sebastián Martos gehen Schulter an Schulter über die schwarz-weiße Bake, doch der Däne bleibt hängen, strauchelt, kommt zu Fall – und die Meute hetzt über ihn hinweg, an ihm vorbei, lässt den Gestrauchelten am Boden zurück.

Auch Carabaña rennt zunächst weiter, doch im Augenwinkel wird ihm gewahr, was da eben passierte – und dann geschieht das Unglaubliche: Er stoppt ab, dreht sich um und geht ein paar Schritte zurück, um dem gestürzten Kollegen zu versorgen.

Der erst 18 Jahre alte Däne hadert, schlägt mit der Faust auf die Bahn, hat offenbar auch Schmerzen zusätzlich zu seinem Frust. Es gelingt ihm nicht aufzustehen. Carabaña reicht ihm die Hand, will ihm aufhelfen, doch er schafft es nicht. Also greift er dem Gestürzten unter die Arme, zieht ihn wenigstens von Bahn eins hinweg, damit er nicht im Weg liegt, wenn die „Stompede“ der trommelnden Läuferbeine ein weiteres Mal vorüberzieht. Und macht sich dann, als Christensen aus der Gefahrenzone gezogen ist, mit einer Minute Rückstand auf, seinen Lauf doch noch zu Ende zu bringen.

„Er hätte sich schwerer verletzt haben können“, sagte der Samariter aus Andorra später über den Grund seiner Hilfsaktion. Die Ovationen des Publikums auf seiner Schlussrunde begeisterten ihn: „Das hat mich sehr glücklich gemacht“. Der Applaus gab ihm die Gewissheit, dass er „etwas sehr Gutes gemacht habe“.

Dass er seine eigenen Chancen weggeworfen hatte, davon wollte er nichts wissen. 8:35,22 hätten zum Einzug ins Finale gereicht, bei 8:32,03 steht seine Bestzeit – das wäre also durchaus machbar gewesen. Doch er habe sich nicht gut gefühlt und dachte: „Vielleicht kann ich ja etwas Gutes tun heute.“ Er kam nach 9:37,74 im Ziel – doch die Zeit war geschenkt angesichts der Geste. Als Held des Tages wollte er sich nicht bezeichnen lassen. „Jeder, der hier ist, ist ein Held“, sagte Carabaña: „Jeder von uns kann sowas machen. Wir können uns gegenseitig helfen.“