EM-Gold für Klosterhalfen : „Ziel bleibt, die Welt zu schlagen“

Durchhaltevermögen zahlt sich aus: Nach mehreren Verletzungen ist Konstanze Klosterhalfen wieder auf dem Weg nach oben. Ihr Trainer schwärmt von ihrer Entschlossenheit. Doch die Läuferin will noch weiter.

Trotzte Verletzungen und der Pandemie: Konstanze Klosterhalfen jubelt über ihre Goldmedaille im 5000-Meter-Rennen bei der Europameisterschaft in München. Bild: dpa

Konstanze Klosterhalfen ist Europameisterin. Ihr erster internationaler Titel. Das Gute daran: Das Beste kommt erst noch. „Koko ist so jung. Man übersieht das häufig, weil sie schon so lange dabei ist“, schwärmte ihr amerikanischer Trainer Pete Julian, nachdem die 25 Jahre alte Läuferin bei den European Championships in München das Rennen über 5000 Meter gewonnen hatte: „Man muss bedenken, dass die besten Läuferinnen und Läufer ihr höchstes Leistungsvermögen zwischen 30 und 35 erreichen.“ Er hoffe, dass dieser Erfolg das Sprungbrett zu weiteren, größeren Erfolgen sei.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Für Konstanze Klosterhalfen ist die Goldmedaille, die sie am Donnerstagabend in einer Regenpause gewann, die Belohnung für das Bestehen einer schweren, zwei Jahre anhaltenden Prüfung. „Dadurch bildet man Charakter“, sagte sie nach der Siegerehrung in der Nacht zum Freitag: „Wenn man da durchkommt, hat man eine andere Einstellung.“