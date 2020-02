Lakers gedenken Kobe Bryant : „All unsere Herzen sind gebrochen“

Beim ersten Heimspiel der Los Angeles Lakers haben NBA-Star LeBron James und seine Teamkollegen der tödlich verunglückten Basketball-Ikone Kobe Bryant bei einer emotionalen Trauerfeier gedacht. „Ich werde mit meinen Mannschaftskameraden sein Vermächtnis weiterführen, nicht nur in diesem Jahr, sondern so lange, wie wir weiter Basketballspiel spielen – was wir so sehr lieben. Das hätte Kobe Bryant so gewollt“, sagte James.

In einer rund 30-minütigen Trauerfeier erinnerten die Lakers vor dem Anpfiff der Partie gegen die Portland Trail Blazers an den fünfmaligen NBA-Champion, der am vergangenen Sonntag zusammen mit seiner Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen war. In der ausverkauften Halle im Staples Center in Los Angeles waren nur zwei Sitze direkt am Spielfeldrand freigeblieben – zu Ehren Bryants und seiner Tochter. Auf den Sitzen lagen Rosensträuße.

Der amerikanische Sänger Usher eröffnete die Zeremonie mit dem Lied „Amazing Grace“, zuvor waren bereits laute „Kobe, Kobe“-Rufe durch die Arena geschallt. Es folgte ein Video von Kobe Bryant, auch „Black Mamba“ genannt, in dem der Verunglückte über seine Liebe zum Basketball und zu seiner Familie sprach.

„Wenn ich mich in dieser Arena umschaue, sehe ich, dass wir alle trauern, wir sind alle getroffen, all unsere Herzen sind gebrochen“, sagte James, der sich in einer Rede vor rund 19.000 Fans erstmals nach dem Tod seines Basketball-Kollegen öffentlich äußerte. Er hatte sich zu Ehren seines Freundes ein Tattoo stechen lassen: eine schwarze Mamba, die eine „8“ und eine „24“ umschlingt - die Trikotnummern Bryants.

„Heute Abend feiern wir das Kind, das mit 18 Jahren hierher kam, mit 38 seine Karriere beendete und dann der beste Vater war, den wir in den vergangenen drei Jahren gesehen haben“, sagte James. „Die Tatsache, dass ich jetzt hier bin, bedeutet mir so viel“, fügte er hinzu.

Zwar verloren die Los Angeles Lakers am Freitag mit 119:127 gegen die Portland Trail Blazers – das schien an diesem Abend aber Nebensache zu sein.

Der Privathubschrauber war am Sonntag nordwestlich von Los Angeles bei dichtem Nebel abgestürzt. Alle neun Menschen an Bord kamen ums Leben. Bryant wollte seine 13-jährige Tochter Gianna zu einem Basketballspiel begleiten. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar. Der Tod des 41-jährigen Superstars hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Bryant galt als einer der besten Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA.