Aktualisiert am

New York

„King James“ hat jetzt nicht nur den Rekord der meisten Punkte in der NBA. Sein Auftreten abseits des Courts hat einen Paradigmenwechsel in Amerikas Sport bewirkt.

Es gibt nur wenige Fotos in den Annalen des Sports, die sowohl einen Augenblick von historischer Bedeutung festhalten als auch eine ganze Geschichte erzählen. Bilder wie jenes vom Dienstagabend, entstanden beim Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Oklahoma City Thunder. Es fängt nicht nur den Moment ein, als der beste Basketballspieler der Welt mit einem Wurf aus der Halbdistanz eine uralte Rekordmarke aus der ewigen Bestenliste der NBA ausradiert – die 38.387 Punkte von Kareem Abdul-Jabbar sind übertroffen in diesem Augenblick.

Die Aufnahme enthält sehr viel mehr als jenen Sekundenbruchteil, in dem der Ball die Hand von LeBron James Richtung Korb verlässt. So erkennt man hinter dem Spielfeldrand eine Wand aus Hunderten von Zuschauern, allesamt mit Smartphones vor dem Gesicht. Gebannt, magnetisiert, wie von unsichtbarer Hand choreographiert in einem Moment, der sich ganz eindeutig im 21. Jahrhundert abspielt.