Lea Meyer über ihr EM-Silber : „Das war ein Zeichen“

Aktualisiert am

Große Sportler und ihre Momente des Jahres: Silber bei der Leichtathletik-EM in München ist eine der großen Überraschungen. In Lea Meyer kamen die Emotionen hoch – zuvor war ihr Trainer verstorben.

Als ich das Stadion betrete, liegt eine magische Stimmung in der Luft. Die Bahn ist nass, ein paar Stunden zuvor strahlte ein Regenbogen über dem Stadion. Ich spüre die Spannung auf der Bahn und im Publikum. Primetime.

Ich schaue in den Himmel, dann geht’s los. Louisa Geiger läuft viel zu schnell an, ich hinterher. Nach der Hälfte des Rennens bin ich 15 Sekunden schneller als meine Bestzeit. Nach 1800 Metern denke ich: Ich fühle mich noch gut. Die letzten drei Runden sind wir nur noch zu dritt. An den Moment, wie ich Lizzie überhole, erinnere ich mich genau.

Ich weiß, wie sie aussieht, wenn sie nicht mehr kann, wir kennen uns schon lange. Als ich vorbeigehe, höre ich das Publikum. So etwas Lautes habe ich noch nie gehört. Ich fühle mich wie im Fußballstadion. Lizzie geht wieder an mir vorbei, kurz durchatmen. Ich starte den zweiten Angriff, 300 Meter vor Schluss. Ich nehme ihr Gesicht aus dem Augenwinkel wahr. Sie ist verkrampft, fokussiert, will unbedingt, aber kann nicht mehr.

Der letzte Wassergraben. Meine Beine sind zu. Auf Nummer sicher. Ich sehe das Banner unter dem Balken. Weiße Schrift auf blauem Grund, das Wort: Jump! Ich muss grinsen. Ich sage mir: „Lea, Füße hochheben und drüber.“ Ich setzte den rechten Fuß auf den Balken, drückte mich ab, lasse innerlich los. Die letzten hundert Meter versuche ich zu genießen.

Mehr zum Thema 1/

Im Ziel bin ich überfordert. Alle Emotionen kommen über mich. Einer meiner ersten Gedanken: Henning, mein verstorbener Trainer. Die ersten Menschen, die ich sehe, waren aus meiner Trainingsgruppe bei ihm. Man sieht sich an, weiß, wofür der Blick steht. Viele haben mich auf den Regenbogen angesprochen. Ich denke mir: Das war Henning, er hat mir ein Zeichen geschickt.

Aufgezeichet von Stefanie Sippel