EM-Silber für Lea Meyer : „Henning, dieses Rennen ist für dich“

Leichtathletin Lea Meyer hat schwere Zeiten hinter sich. Zwischendurch hörte sie sogar mit dem Laufen auf. Dann fand sie wieder Kraft – und gewinnt bei der EM in München nun die Silbermedaille.

Erschöpft, aber glücklich: Hindernisläuferin Lea Meyer war nach ihrem Silber in München alles andere als am Boden zerstört. Bild: AP

Bei der Weltmeisterschaft von Eugene in den USA gab Lea Meyer unfreiwillig das Symbolbild ab für den Schlag ins Wasser, der die Teilnahme für die deutsche Mannschaft dort war. Die 24 Jahre alte Läuferin stürzte im Vorlauf kopfüber in den Wassergraben, weil sie am Hindernis davor hängengeblieben war.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Nun gewann sie bei der Europameisterschaft mit einem souveränen Lauf in der auch international respektablen Zeit von 9:15,35 Minuten, zehn Sekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit, die Silbermedaille über 3000 Meter Hindernis. So überrascht war sie von ihrer Zwischenzeit, dass sie auf die Verfolgung der führenden Läuferinnen eine kurze Verschnaufpause einlegte – und so der Albanerin Luiza Gega die Gelegenheit bot, uneinholbar und mit Meisterschaftsrekord von 9:11,31 Minuten zu enteilen.