Laver Cup im Tennis : Federer und Nadal bringen Europa in Führung

Rafael Nadal nach seinem Sieg im Laver Cup in Genf Bild: dpa

Die Tennis-Altstars Roger Federer und Rafael Nadal haben das Team Europa beim Laver Cup wieder in Führung gebracht. Der 38 Jahre alte Schweizer, der bei dem millionenschweren Show-Event auch als Mitorganisator auftritt, bezwang am Samstag in Genf den Australier Nick Kyrgios mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7 im Match Tiebreak. Der Spanier Rafael Nadal gewann mit 6:3, 7:6 (7:1) gegen Milos Raonic aus Kanada.

Nadals Doppel mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas ging allerdings mit 4:6, 6:3, 6:10 gegen Nick Kyrgios (Austalien) und Jack Sock (Amerika) verloren. Damit geht Europa nur mit einer 7:5-Führung in den letzten Tag des millionenschweren Show-Events in Genf.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hatte zuvor seine Partie gegen den Amerikaner John Isner mit 7:6 (7:2), 4:6, 1:10 verloren. In dem ausgeglichenen Duell brachten beide Spieler bis zum 4:4 im zweiten Satz ihre Aufschlagspiele durch. Zverev hatte dabei im Tiebreak des ersten Abschnitts das bessere Ende für sich. Doch nach dem Break von Isner zum 5:4 im zweiten Satz konnte der 22-Jährige nichts mehr entgegensetzen.